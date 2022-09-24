Konserindeki görüntüsü yıllar sonra ortaya çıktı! Hayranı sahneye atlayıp Bülent Ersoy'u dudağından öptü - Son Dakika
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Konserindeki görüntüsü yıllar sonra ortaya çıktı! Hayranı sahneye atlayıp Bülent Ersoy'u dudağından öptü

24.09.2022 12:15

Türk Sanat Müziği'nin 'Diva'sı Bülent Ersoy'un yıllar önce bir konserdeki görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Ersoy'un sahnede şarkı söylediği esnada bir hayranı tarafından dudağından öptüğü görülüyor.

Bir dönem magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Türk Sanat Müziği'nin sevilen seslerinden Bülent Ersoy, şu sıralar bir konser sırasında çekilen görüntüsü ile adından söz ettiriyor.

HAYRANI DUDAĞINDAN ÖPTÜ

Yıllar önce çekilen görüntüde Bülent Ersoy'un bir hayranı bir anda sahneye atlayarak ünlü ismi dudağından öpüyor. Yaşadığı olay karşısında şaşkınlığını gizlemeyen ünlü şarkıcı, kendisini dudağından öpen hayranına gülümsemekle yetiniyor. Görüntülerin hangi konserde ve kaç yıllarında çekildiği ise bilinmiyor.

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Bülent Ersoy, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Konserindeki görüntüsü yıllar sonra ortaya çıktı! Hayranı sahneye atlayıp Bülent Ersoy'u dudağından öptü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konserindeki görüntüsü yıllar sonra ortaya çıktı! Hayranı sahneye atlayıp Bülent Ersoy'u dudağından öptü - Son Dakika
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