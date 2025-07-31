Türk şarkıcı Azerbaycan konserini iptal etti! Gerekçesi oldukça ilginç - Son Dakika
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Türk şarkıcı Azerbaycan konserini iptal etti! Gerekçesi oldukça ilginç

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Türk şarkıcı Azerbaycan konserini iptal etti! Gerekçesi oldukça ilginç
31.07.2025 16:07
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Türk şarkıcı Azerbaycan konserini iptal etti! Gerekçesi oldukça ilginç
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Ünlü şarkıcı Rıza Tamer, Azerbaycan konserini son anda iptal etti. ''Türk lirası geçmeyen hiçbir ülkede sahneye çıkmam'' diyerek Avrupa turnesini de iptal ettiğini açıklayan sanatçının bu çıkışı, büyük yankı uyandırdı.

Şarkıcı Rıza Tamer, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı dikkat çekici açıklamalarla gündeme geldi. Sevilen şarkıları ve etkileyici sahne performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Tamer, konser iptali gerekçesiyle yaptığı açıklamayla sosyal medyada gündem oldu.

AZERBAYCAN KONSERİ İPTAL EDİLDİ

"Beyaz Pabuçlar", "Bu Kadın Hiç Ağlar Mı" ve "Adam Olmaz" gibi şarkılarıyla tanınan, son dönemde Zeynep Bastık'la yaptığı düetle de adından söz ettiren Rıza Tamer, Azerbaycan'da vereceği konseri iptal ettiğini duyurdu. İptal kararının nedeni ise ekonomik ve sembolik anlam taşıyan bir gerekçeydi. Tamer, Azerbaycan'da Türk lirasının geçmediğini öğrendikten sonra sahneye çıkmaktan vazgeçtiğini açıkladı.

"TÜRK PARASININ GEÇMEDİĞİNİ GÖRÜNCE SAHNEYE ÇIKMADIM"

Rıza Tamer yaptığı açıklamada şunları söyledi, "Mekanla ilgili bir sıkıntımız olmadı, bizimle çok güzel ilgilendiler fakat Azerbaycan'da Türk parası geçmediğini görünce sahneye çıkmadım. Türk parası geçmeyen hiçbir ülkede konser vermem."

Kültür Sanat, Azerbaycan, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Türk şarkıcı Azerbaycan konserini iptal etti! Gerekçesi oldukça ilginç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Necati Sarıdağ:
    Helal olsun. Bizler için olmazsa olmazlar. BAYRAK, ISTIKLAL MARŞI, TURK LIRASI bunların tamamı SOZ KONUSU VATANSA GERISI TEFERUATTIR. 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: Türk şarkıcı Azerbaycan konserini iptal etti! Gerekçesi oldukça ilginç - Son Dakika
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