Türk şarkıcı Azerbaycan konserini iptal etti! Gerekçesi oldukça ilginç

Şarkıcı Rıza Tamer, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı dikkat çekici açıklamalarla gündeme geldi. Sevilen şarkıları ve etkileyici sahne performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Tamer, konser iptali gerekçesiyle yaptığı açıklamayla sosyal medyada gündem oldu.

AZERBAYCAN KONSERİ İPTAL EDİLDİ

"Beyaz Pabuçlar", "Bu Kadın Hiç Ağlar Mı" ve "Adam Olmaz" gibi şarkılarıyla tanınan, son dönemde Zeynep Bastık'la yaptığı düetle de adından söz ettiren Rıza Tamer, Azerbaycan'da vereceği konseri iptal ettiğini duyurdu. İptal kararının nedeni ise ekonomik ve sembolik anlam taşıyan bir gerekçeydi. Tamer, Azerbaycan'da Türk lirasının geçmediğini öğrendikten sonra sahneye çıkmaktan vazgeçtiğini açıkladı.

"TÜRK PARASININ GEÇMEDİĞİNİ GÖRÜNCE SAHNEYE ÇIKMADIM"

Rıza Tamer yaptığı açıklamada şunları söyledi, "Mekanla ilgili bir sıkıntımız olmadı, bizimle çok güzel ilgilendiler fakat Azerbaycan'da Türk parası geçmediğini görünce sahneye çıkmadım. Türk parası geçmeyen hiçbir ülkede konser vermem."