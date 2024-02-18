Türk Sineması'nın önemli oyuncularından Sevda Ferdağ hayatını kaybetti - Son Dakika
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Türk Sineması'nın önemli oyuncularından Sevda Ferdağ hayatını kaybetti

Türk Sineması\'nın önemli oyuncularından Sevda Ferdağ hayatını kaybetti

Kapıcılar Kralı başta olmak üzere yaklaşık 150 film ve dizide rol alan, Türk Sineması'nın önemli oyuncularından Sevda Ferdağ, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek 82 yaşında hayatını kaybetti. Gerçek adı Lütfiye Dumrul olan oyuncu için öğle vakti Zincirlikuyu Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, yeğeni Beklan Dumrul'un taziyeleri kabul etmesinin yanı sıra Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Serdar Gökhan, Nilüfer Aydan, Nur Sürer, Halil Ergün, Ahmet Mümtaz Taylan, Nuri Alço, Hatice Aslan, Kerem Alışık, Sibel Turnagöl ve Ayçin Tuyun gibi birçok oyuncu ve seveni katıldı.

18.02.2024 20:13  Güncelleme: 20:16
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Kapıcılar Kralı başta olmak üzere yaklaşık 150 film ve dizide rol alan, Türk Sineması'nın önemli oyuncularından Sevda Ferdağ, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek 82 yaşında hayatını kaybetmişti.

Gerçek adı Lütfiye Dumrul olan oyuncu için öğle vakti Zincirlikuyu Cami'nde cenaze töreni düzenlendi.

Yeğeni Beklan Dumrul'un taziyeleri kabul ederken, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Serdar Gökhan, Nilüfer Aydan, Nur Sürer, Halil Ergün, Ahmet Mümtaz Taylan, Nuri Alço, Hatice Aslan, Kerem Alışık, Sibel Turnagöl ve Ayçin Tuyun'un da aralarında bulunduğu çok sayıda oyuncunun yanı sıra sevenleri de son yolculuğunda hazır bulundu.

Kaynak: Magazinkolik

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