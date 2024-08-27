Türk Sinemasının Ünlü İsmi Sevil Üstekin Hayatını Kaybetti

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TÜRK sinemasının ünlü isimlerinden Sevil Üstekin hayatını kaybetti. Üstekin'in vefat haberini yazar Onur Akay sosyal medya hesabından duyurdu.

Kapıcılar Kralı filminin yanı sıra Mahallenin Muhtarları dizisindeki Müzevir Müzeyyen karakteriyle hafızalarda yer edinen usta oyuncu Sevil Üstekin hayatını kaybetti. Yazar Onur Akay, Üstekinin ölüm haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Akay paylaşımında, "Değerli oyuncumuz Sevil Üstekin'i kaybettik. Kendisi ile Mahallenin Muhtarları dizisinde rol aldığımda tanışmıştım. Çok özel ve güzel günlerimiz oldu, beraber fasıllar yaptık. Nur içinde yatsın inşallah" ifadelerini kullandı.