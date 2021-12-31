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Türk ve Alman çift 2021 yılın son saatlerinde hayatlarını birleştirdi - Son Dakika

Türk ve Alman çift 2021 yılın son saatlerinde hayatlarını birleştirdi

31.12.2021 23:57
Türk ve Alman çift 2021 yılın son saatlerinde hayatlarını birleştirdi

Şanlıurfa'da yılın son gelini Alman oldu.

Şanlıurfa'da yılın son gelini Alman oldu. Evlendirme dairesine başvuran Türk damat ve Alman vatandaşı gelin, 2021 yılının son saatlerinde hayatlarını birleştirdi.

Şanlıurfa'da 2021 yılında yaklaşık 50 bin çiftin nikahı kıyıldı. Haliliye İlçe Belediyesi Evlendirme Dairesi, yılın son mesai saatlerine kadar evlenmek için başvuru yapan çiftlerin nikahlarını kıydı. 2021 yılında 428'si yabancı evlilik olmak üzere toplamda Haliliye'de 4 bin 72 çiftin nikahı kıyıldı. Yine ilçede evlenmek isteyen en yaşlı çiftin yaşları 90 olurken, en genç çiftlerin ise 20 yaşında olduğu bildirildi. Binlerce çiftin nikahını kıyan evlendirme birimi memurları, aynı başarıyı 2022 yılında da sürdürmeyi hedefliyor.

"Çıkın çıkın gelin, bekliyoruz"

2021 yılında 4 bin 72 nikah kıydıklarını belirten Haliliye Belediyesi Evlendirme Memuru Muazzez Hanım İşçi, "2021 yılı içerisinde 4 bin 72 adet çiftin nikahını kıyarak mutluluklarına ortak olduk. Çiftlerin içerisinde 90 yaşlarında vatandaşlarımız da vardı, 20 yaşlarında vatandaşlarımız da vardı. Yediden yetmişe herkesin mutluklara ortak olmak bizleri de çok mutlu etti. Yılın en çok nikah kıyan evlendirme birimi olarak da ayrı bir gurur ve mutluluk yaşıyoruz. 2021 yılının son gününe kadar çiftlerimizin mutluluğuna ortak olmaya tekrar devam ettik. Son nikahımızı da Alman ve Türk vatandaşı olarak tamamladık. Yeni yılı da bu şekilde kapattık, çıkın çıkın gelin, bekliyoruz" dedi.

Hayatını Alman vatandaşı ile birleştiren Türk vatandaşı Türker Canpolat, mutluluğunu, "Yeni yıla evli olarak girmeyi, mutlu, sağlıklı bir yuva kurmayı çok istiyorduk bugüne nasip oldu. Haliliye Belediyesi ve nikah memuruna çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Türk ve Alman çift 2021 yılın son saatlerinde hayatlarını birleştirdi
Türk ve Alman çift 2021 yılın son saatlerinde hayatlarını birleştirdi
Türk ve Alman çift 2021 yılın son saatlerinde hayatlarını birleştirdi
Türk ve Alman çift 2021 yılın son saatlerinde hayatlarını birleştirdi

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Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Türk ve Alman çift 2021 yılın son saatlerinde hayatlarını birleştirdi - Son Dakika Magazin


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