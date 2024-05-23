Türkan Şoray\'dan Zatürre Tedavisi Sonrası İyileşme Haberi

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Türk sinemasının Sultan'ı olarak tanınan Türkan Şoray'a 30 Nisan'da zatürre teşhisi konuldu. Bu süreçte hemen tedavisine başlanan ve doktorundan seyahat izni dahi çıkmayan Şoray'dan güzel haber geldi.

Türkan Şoray, dün doktor kontrolünden sonra iyileştiğini duyurdu. sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerine güzel haberi veren Şoray, "Bir aya yakındır zatürre tedavisi görüyordum.

Bugün doktorla randevum vardı, iyileştiğimi söyledi. Doktorlarımız başımızın tacı" ifadelerini kullandı.