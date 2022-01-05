Türkiye'nin ilk kadın stand-upçılarından Buse Sinem İren güldürmeye geliyor

'Çocuklar Duymasın'da, Havuç'un müstakbel eşi olarak hayat verdiği Simay karakteriyle İstanbul Üniversitesi Altın 61 Ödül Töreni'nde "Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu" ödülünü alan oyuncu, komedyen ve sanat tarihçisi Buse Sinem İren, Netflix'de yayınlanan, Fransız yapımı 'Call My Agent' dizisinin, Türkiye uyarlaması 'Menajerimi Ara' dizisinde Meral karakteriyle de dikkatleri üzerine çekmişti. Gain'de stand up gösterisinin bir kısmı yayınlanan ve büyük beğeni toplayan İren, bu yıl Tedx Yıldız Teknik Üniversitesi konuşmacısı olarak seçildi.

Buse Sinem İren'in 'BKM Açık Mikrofon' ile başlayan stand up serüveni, tek kişilik stand up gösterisiyle Türkiye'yi ve Avrupa'yı gezerek devam ediyor.

İnsan davranışlarını ve ortamları analiz etme yeteneğini standuplarında eğlenceli şekilde sunan Buse Sinem İren, 22 Ocak'ta Route Ankara'da, 29 Ocak'ta BKM Mutfak Çarşı'da ve 5 Şubat'ta İzmir Performance Hall'de yapacağı stand-up gösterileriyle izleyicilere kahkaha vaad ediyor.