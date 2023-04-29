Türkiye'nin Diva'sı Bülent Ersoy'un son halini görenlerin ağzı açık kaldı - Son Dakika
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Türkiye'nin Diva'sı Bülent Ersoy'un son halini görenlerin ağzı açık kaldı

29.04.2023 10:36

Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı olarak bilinen Bülent Ersoy son haliyle sevenlerini bir hayli şaşırttı. Modacı Gülşah Saraçoğlu ile bir araya gelen ünlü şarkıcının saçları ve ten rengi dikkat çekti.

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy ve Nükhet Duru modacı Gülşah Saraçoğlu'nu ziyaret etti. Saraçoğlu, ünlü sanatçıların fotoğrafını çekip sosyal medya hesabından "Ay ne güzel cuma" notunu düştü.

TARZI DİKKAT ÇEKTİ

Son dönemde farklı tarzlarla gündeme gelen Diva, yeni tarzıyla dikkat çekti. Günlük tarzıyla dahi göz kamaştıran ünlü sanatçının ten rengi sosyal medya kullanıcıların dikkatinden kaçmadı. Diva'nın son halini görünce şaşıran kullanıcılar Gülşah Saraçoğlu'nu da bu fotoğrafı paylaştığı için eleştirdi.

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un son hali görenleri şaşırttı
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un son hali görenleri şaşırttı
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un son hali görenleri şaşırttı
YORUMLAR (5)
  • Nazmiye Atasoy: Michael Jackson 'a benzemiş eeeee bu da bir marifet canııım ?? Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
  • mert çelik: kıyafetten bırsey gorunmuyorki Cevap Yaz 9 0 Yayından Kaldır
  • Külkedisi Külkedisi: Vezirde olunur,rezilde olunur. Cevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır
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Gülşah Saraçoğlu, Bülent Ersoy, Nükhet Duru, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Türkiye'nin Diva'sı Bülent Ersoy'un son halini görenlerin ağzı açık kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin Diva'sı Bülent Ersoy'un son halini görenlerin ağzı açık kaldı - Son Dakika
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