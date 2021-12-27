Türkiye'nin yeni starı Alara

TikTok'ta büyük ilgi gören özellikle de sesi, yorumu ve tarzıyla iddialı olan 18 yaşındaki yeni star Alara'ya şimdiden konser teklifleri yağmaya başladı. Arka arkaya çıkardığı şarkılarıyla dikkat çeken Alara Temoçin, hem müzik şirketlerini hem de gelen konser tekliflerini şimdilik askıya aldı.
2022'ye yeni ve güçlü bir isim olarak giriş yapmaya hazırlanan Alara, yeni yılda adından star olarak söz ettirmeye kararlı.
Sözü Ramazan Kızılpınar'a, müziği ve düzenlemesi Esad Fidan'a ait olan 'Duygularım çok derin' tüm dijital platformlarda yayınlandı.
Alara Temoçin – Duygularım Çok Derin
http://youtu.be/-OVIEJHJzUQ
Söz: Ramazan Kızılpınar
Beste: Esad Fidan
Düzenleme: Esad Fidan
Video (Lyric): Mithat Dalgıç
Mix & Mastering: Saffet Ulcay
Kapak: Mithat Dalgıç
Kayıt: Beytullah Yiğit
Klarnet: Aykut Sütoğlu
Violincel: Ataberk Onal
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