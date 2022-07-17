Türklerin Bana Rusya'nın Ajda Pekkan'ı Demesi Hoşuma Gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Türklerin Bana Rusya'nın Ajda Pekkan'ı Demesi Hoşuma Gidiyor

17.07.2022 15:00
Türklerin Bana Rusya'nın Ajda Pekkan'ı Demesi Hoşuma Gidiyor

Ruslar'ın Ajda Pekkan'ı olarak tanınan Lyubov Uspenskaya, önceki gece Belarus'un başkenti Minsk'teki Double Tree by Hilton Otel & H Casino'da sahne aldı.

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın insanlar üzerindeki olumsuz etkilerini biraz olsun azaltıp kara bulutları dağıtmak için Belarus'ta yavaş yavaş farklı etkinlikler düzenlenmeye başladı. Bunlardan biri de Lyubov Uspenskaya konseri oldu.

Türkiye'yi ve Türkler'i çok sevdiğini söyleyen Uspenskaya, Süperstar Ajda Pekkan ve Tarkan'ı da çok sevdiğini anlattı. 68 yaşındaki sanatçı, Türkler'in kendisine Ruslar'ın Ajda Pekkan'ı denmesinden son derece keyif aldığını belirtti. Lyubov Uspenskaya "Türkleri çok seviyorum. Kafamda çok yakında İstanbul'a yerleşmek var. Bakırköy'de bir evim var orada kalacağım ve ilk işim de Ajda Pekkan konserine gitmek olacak. Tam 43 yıldır sahnelerdeyim, Ajda Hanım'ın da örnek aldığım pek çok yönleri var" dedi.

YORUMLAR
500
Rusya: Ukrayna'da Harpoon füzelerini ve HIMARS roket sistemini vurduk Rusya: Ukrayna'da Harpoon füzelerini ve HIMARS roket sistemini vurduk Rusya, Odessa'da NATO füzelerinin bulunduğu depoyu vurdu Rusya, Odessa'da NATO füzelerinin bulunduğu depoyu vurdu
Kaynak: Snob Magazin

Ajda Pekkan, Belarus, Ukrayna, Rusya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Türklerin Bana Rusya'nın Ajda Pekkan'ı Demesi Hoşuma Gidiyor - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevirmeni için "hanım kız" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu: Hanım kız hitabının bile ne anlamı geldiğini unutmuşlar
14:31 Jorge Jesus'un takımda düşünmediği 3 isim antrenmana katılmadı
14:26 Manchester United'ın yeni transferi Martinez'e Köksal Baba benzetmesi! Paylaşıma beğeni yağdı
14:09 Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan takipçisine estetik açıklaması: Kulağımda estetik yok, kepçe kulak bandı kullanıyorum
13:17 Bursa'da "park yeri" tartışmasında kan dökülmüştü: Bir kişiyi öldüren, bir kişiyi yaralayan zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı
13:06 Eşi benzeri görülmemiş bir deniz canlısı keşfedildi! Garip kolları olan canlı büyük ilgi çekti
12:56 Muğla'da feci kaza! Şarampole yuvarlanan ve alev alan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
12:50 Motosikletini ayağıyla süren vatandaşı görenler "pes artık" dedi! O anlar kameralara yansıdı
12:42 Fenerbahçe'nin yeni transferi Arao'nun üzerine pano devrildi! Brezilyalı neye uğradığını şaşırdı
12:40 İngiltere'de Afrika Kara Salyangozu paniği! Menenjit bulaştırıp ölümcül olabiliyorlar...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 15:06:27. #1.13#
SON DAKİKA: Türklerin Bana Rusya'nın Ajda Pekkan'ı Demesi Hoşuma Gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement