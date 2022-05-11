TV 8 ekranlarının yeni dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk'un bu akşamki bölümünde neler olacak? İşte yeni bölümün detayları... - Son Dakika

Başrollerini İrem Helvacıoğlu ve Engin Öztürk'ün üstlendiği TV 8 ekranlarının yeni dizisi, "Annenin Sırrıdır Çocuk" yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'da izleyicilerle buluşuyor.

SADUN VE DEFNE YAKINLAŞIYOR

6.bölümün fragmanında, bebeğine kavuşan Defne'nin ''Sonunda bana geldin!'' diyerek ona sımsıkı sarılması dikkat çekiyor. Sadun ve Defne arasındaki yakınlaşma sahneleri ise yeni bölüme dair heyecanı katbekat artırdı.

Öte yandan Meryem'in gözyaşları içinde ''Geldiler.'' deyip eline silah alması dikkati çekerken, yaşanan bu sahne "Meryem intihar mı edecek yoksa birini mi öldürecek?'' sorusunu da akıllara getirdi.

5. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Çınar'ın Defne'yle yüzleşmesinden sonra çiftin ilişkisi ciddi bir darbe alacaktır. Reha Meryem'e elindeki büyük kozu öne sürerekşantaj yapmaya başlar. Sadun'a bebekle ilgili çok ciddi bir ihbar gelir.Çınar ile Sadun aralarındaki gerilime rağmen bu ihbardan sonra bebeği bulabilmek için işbirliği yapmak zorunda kalacaktır. Meryem ihbarcının yaptığı hamleler yüzünden çok büyük bir uçurumun kenarına gelir. Acaba Sadun, Çınar ve Defne aralarında geçen her şeyi geçici olarak unutup bebeği bulabilecekler midir? Peki Meryem, bu sefer de bebeği elinde tutmayı başarabilecek midir?