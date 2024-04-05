TV8\'nin yeni dizisi Yetkisiz Bir Hayat iptal edildi

Dağhan'ın ölümüyle intikam ateşi alevleniyor

Kokut, kardeşi Cezmi'nin ölümü üzerine acımasız bir intikam duygusuyla Dağhan'ı öldürmeye kararlıdır. Müdür ve Kurt, Dağhan'ı kurtarmak için zamanla yarışırken, Dağhan'ın ailesine ölüm haberi ulaşır. Aydan dahil herkes perişan olurken, Korkut ailesini araştırmaya başlar. Leyla ise babasının işleri ve ölümünün gerçek nedenlerini öğrenmek için Korkut'tan yardım ister. Gürkan ise bir vaka üzerine değerlerini sorgulamaya başlar. Enver, Yağmur ve ailesinin tehlikede olduğunu anlayınca korunaklı bir alan yaratmaya çalışır. Tüm ailenin bir arada olması gerginlikleri artırırken, Enver Korkut'u ortadan kaldırmak için bir plan hazırlığına girer. Ancak planlar beklenildiği gibi işlemez ve Korkut daha da saldırgan bir hale gelir.