TV8'nin yeni dizisi Yetkisiz Bir Hayat iptal edildi - Son Dakika
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TV8'nin yeni dizisi Yetkisiz Bir Hayat iptal edildi

TV8\'nin yeni dizisi Yetkisiz Bir Hayat iptal edildi

Gökhan Horzum'un yazdığı başrolünde de Bülent İnal'ın yer alacağı TV8'nin yeni dizisi Yetkisiz Bir Hayat, Netflix ile yaşanan telif sıkıntılarından dolayı iptal edildi. Dizi, İspanyol suç draması Unauthorized Living'in uyarlamasıydı ve eylül ayına ertelenmişti. TV8, eylül sezonunda başka bir dizi yayınlayacak ancak proje hakkında henüz detaylar bilinmiyor.

05.04.2024 11:19  Güncelleme: 11:27
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Gökhan Horzum'un yazdığı başrolünde de Bülent İnal'ın yer alacağı TV8'nin yenisi Yetkisiz Bir Hayat'tan kötü haber geldi.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 2018'de Netflix'te yayınlanan ve tüm dünyada büyük ilgi gören İspanyol suç draması "Unauthorized Living"ten uyarlanan Yetkisiz Bir Hayat dizisi ilk olarak eylül ayına ertelenmişti. Ancak Netflix ile yaşanan telif sıkıntılarından dolayı dizisinin iptal edilmesine karar verildi. Yarışmalar ağırlıklı olduğu TV8'de eylül sezonunda başka bir dizi yayınlanacak. Projenin adı ve detayları ise henüz bilinmiyor.

TV8'in yeni dizisi Yetkisiz Bir Hayat iptal edildi

Bülent İnal, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin TV8'nin yeni dizisi Yetkisiz Bir Hayat iptal edildi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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SON DAKİKA: TV8'nin yeni dizisi Yetkisiz Bir Hayat iptal edildi - Son Dakika
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