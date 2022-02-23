Üç Kız Kardeş dizisinde dün akşam neler oldu? Türkan boşanma kararı alıyor - Son Dakika
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Üç Kız Kardeş dizisinde dün akşam neler oldu? Türkan boşanma kararı alıyor

23.02.2022 11:15
Üç Kız Kardeş dizisinde dün akşam neler oldu? Türkan boşanma kararı alıyor

İclal Aydın'ın satış rekorları kıran Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan, ekran yolculuğuna dün başlayan dizinin ilk bölümünde neler olduğu merak uyandırdı. Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesinin anlatıldığı dizi çok konuşuldu.

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİNDE DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Kanal D'nin, yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli romanından uyarlanan "Üç Kız Kardeş" birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatacak.

Üç Kız Kardeş dizisinde dün akşam neler oldu? Türkan boşanma kararı alıyor

Dizinin oyuncu kadrosunda; Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Emre Kıvılcım, Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu Üç Kız Kardeş'in senaryosunu Betül Yağsağan kaleme alıyor.

Üç Kız Kardeş dizisinde dün akşam neler oldu? Türkan boşanma kararı alıyor

Aile sıcaklığını izleyicilerle buluşturmaya hazırlanan dizinin çekimleri Ayvalık'ta devam ediyor. İclal Aydın'ın satış rekorları kıran Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan, ekran yolculuğuna yakın zamanda başlamaya hazırlanan dizi, birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatacak.

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Üç Kız Kardeş bu akşam başlıyor! Türkan, Dönüş ve Derya'nın hayatları nasıl değişecek? Üç Kız Kardeş bu akşam başlıyor! Türkan, Dönüş ve Derya'nın hayatları nasıl değişecek? Üç Kız Kardeş uyarlama mı, hangi kitaptan uyarlamadır? Üç Kız Kardeş romanı yazarı kimdir? Üç Kız Kardeş senaristi kim? Üç Kız Kardeş uyarlama mı, hangi kitaptan uyarlamadır? Üç Kız Kardeş romanı yazarı kimdir? Üç Kız Kardeş senaristi kim?

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Son Dakika Magazin Üç Kız Kardeş dizisinde dün akşam neler oldu? Türkan boşanma kararı alıyor - Son Dakika


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