Üç Kız Kardeş dizisinde dün akşam neler yaşandı? Türkan, Somer'e bir şans daha verecek mi? - Son Dakika
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Üç Kız Kardeş dizisinde dün akşam neler yaşandı? Türkan, Somer'e bir şans daha verecek mi?

27.04.2022 09:53
Üç Kız Kardeş dizisinde dün akşam neler yaşandı? Türkan, Somer'e bir şans daha verecek mi?

Dün akşam 10. bölümüyle izleyicisiyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan, babasının acısının ardından Rüçhan'dan hesap sorar. Rüçhan, Özer ve Somer'in baskılarına rağmen boyun eğmez ve hatasını kabul etmez.

İclal Aydın, Özgü Kaya ve Reha Özcan'ın başrolünde yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisinde Mine'nin karnındaki bebeğin babasının Nihat olduğunu öğrenen Somer, Mine'den tamamen uzaklaşır. Peki, Türkan, babasının rahatsızlığından sonra Somer ile tekrar bir araya gelecek mi?

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİNDE DÜN AKŞAM NELER YAŞANDI?

Türkan, Somer'le olan evliliğine bir şans mı verecek, yoksa evliliğini bitirecek mi?

Rüçhan Hanım'ın Nesrin'le yaptığı konuşma Kalender ailesinin evinde bomba etkisi yaratır. Üç kız kardeş, babalarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. Sadık, geçirdiği kalp krizinin ardından çok zor bir mücadele verir. Nesrin, hastanede kızlar ise evde perişan olmuştur. Sadık, geçirdiği zor ameliyatı atlatabilecek mi? Bu olaydan sonra Türkan, için hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Türkan, babasının acısının ardından Rüçhan'dan hesap sorar. Rüçhan, Özer ve Somer'in baskılarına rağmen boyun eğmez ve hatasını kabul etmez. Rüçhan, hatasını er ya da geç anlayıp Kalender Ailesi'nden özür dileyecek mi?

Rüçhan, Özer'den Mine ve Nihat'ı araştırmasını ister ve sonunda Somer'i Mine'den uzaklaştıracak olan delillere ulaşır. Mine'nin karnındaki bebeğin babasının Nihat olduğunu öğrenen Somer, Mine'den tamamen uzaklaşır. Somer, Rüçhan'ın ailesinde açtığı yaraları sarmaya çalışırken, Türkan'la bir konuşma yapar. Ne yapacağını bilmeyen Somer, artık ilişkilerinin kaderine Türkan'ın karar vermesini ister. Artık Türkan ve Somer aşkının akıbeti, Türkan'ın iki dudağı arasındadır.

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Üç Kız Kardeş'in yeni bölümü bu akşam ekranlarda! Somer, Mine'den tamamen uzaklaşıyor Üç Kız Kardeş'in yeni bölümü bu akşam ekranlarda! Somer, Mine'den tamamen uzaklaşıyor

Üç Kız Kardeş, İclal Aydın, Özgü Kaya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Üç Kız Kardeş dizisinde dün akşam neler yaşandı? Türkan, Somer'e bir şans daha verecek mi? - Son Dakika


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