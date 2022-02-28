Üç Kuruş dizisi bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Efe bu sefer Kartal'ı tutuklayabilecek mi? - Son Dakika
Üye Girişi

Üç Kuruş dizisi bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Efe bu sefer Kartal'ı tutuklayabilecek mi?

28.02.2022 14:30
Üç Kuruş dizisi bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Efe bu sefer Kartal'ı tutuklayabilecek mi?

Show TV'nin Ay Yapım imzalı sevilen dizisi Üç Kuruş'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Efe'nin Leyla'nın çalıştığı mekana gittiği tanıtımda ayrılan fakat birbirinden vazgeçemeyen ikilinin ilişkisinde yaşanacak gelişmeler merak konusu oluyor.

Leyla'nın Bahar'dan hesap sorması dikkat çekerken Kartal, Şesu ve Ruşen'in saldırıya geçtiği hareketli anlar heyecanı yükseltiyor. Efe ve Çetin, peşindeki silahlı adamlardan kaçmaya çalışırken Efe'nin "Yarın Kartal Bey'in özgürlüğünün son günü... Kuş kafese giriyor artık!" sözleri, "Efe bu sefer Kartal'ı tutuklayabilecek mi?" sorusunu akıllara getiriyor.

ÜÇ KURUŞ'UN 16. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Neriman'ın Baybars'la yüzleşmesi sonucunda verdiği karar Baybars'ın İrfan'ı da dahil edeceği bir adım atmasına neden olur. Kartal, Bahar'ın son hamlesinden sonra daha da bilenmiş olarak Korkmaz'a karşı akıllıca bir plan yapar.

Fakat bu planın gerisinde Efe'nin de ona büyük bir tuzak kurduğunun farkında değildir. Çetin, Kartal ve Efe çatışmasında tarafını belli ederken rakiplerini küçümsediğini anlar. Artık kimseye güvenmeyen Kartal, Çetin'e karşı kendini sağlama almayı başarsa da onu kötü bir sürpriz beklemektedir.

YORUMLAR
500

Uraz Kaygılaroğlu, Aslıhan Malbora, Üç Kuruş, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Üç Kuruş dizisi bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Efe bu sefer Kartal'ı tutuklayabilecek mi? - Son Dakika


Son Dakika
14:29 Çin aşısı faz 3 çalışmalarına denek olarak katılmıştı! Çağla Şıkel'in koronavirüs testi pozitif çıktı
14:25 Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna'daki vatandaşlara seslendi: Trenler kalkacak, güvenliğinize dikkat ederek yetişin!
14:22 İsmail Kartal, Kasımpaşa karşılaşmasında Mesut Özil'e forma vermedi! Kritik maç için özel olarak hazırlıyor
14:22 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bu akşam neler olacak? Alparslan, kuşatmayı kaldırabilecek mi?
14:10 Avrupa Rusya'nın saldırısı sonrası teyakkuzda: Ukrayna'ya hangi ülkeler, ne silahları gönderiyor? İşte o liste
13:56 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kendi fotoğrafının altına yorum yaptı: Uuuu fena!
13:49 Rusya Kiev'i kuşattı mı, kuşatmadı mı? Ukrayna hükümeti: Bunu sadece hayal edebilirler
13:39 Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Rus ordusu 5 bin 300 asker kaybetti
13:35 Gürcistan'dan Ukrayna'ya 100 tonluk insani yardım
13:29 Kremlin Sözcüsü: Putin kişisel yaptırımlara aldırış etmiyor, zaten oldukça absürt!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 14:37:45. #1.12#
SON DAKİKA: Üç Kuruş dizisi bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Efe bu sefer Kartal'ı tutuklayabilecek mi? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement