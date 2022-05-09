Üç Kuruş bu akşam Show TV'de yayınlanacak! Bahar'ı kaçıran Kılıç'a verilecek tepki merakla bekleniyor - Son Dakika
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Üç Kuruş bu akşam Show TV'de yayınlanacak! Bahar'ı kaçıran Kılıç'a verilecek tepki merakla bekleniyor

09.05.2022 15:25

Show TV ekranlarının merakla takip edilen dizisi Üç Kuruş'un bu akşam yayınlanacak 25.bölümünde Kartal ile Bahar arasında duygu dolu anlar yaşanmasının ardından Bahar'ı kaçıran Kılıç'a karşı yapılacak hamle merakla bekleniyor.

Show TV'de yayınlanan Üç Kuruş, 25. bölümüyle bu akşam saat 20.00'da izleyicisiyle buluşuyor.

Dizinin 25. bölümünün fragmanında Kartal ile Bahar'ın duygu dolu anlarının ekrana geldiği tanıtımda Baybars'ın "Eğer ben yerin dibine gireceksem o Kartal denen çocuk da girecek!" sözleri dikkat çekiyor. Şahin ve Çetin kavga ederken Çetin'in Şahin'den ne istediği merak konusu oluyor.

ADNAN İLE EFE ARASINDA GERİLİM TIRMANIYOR

Tutuklanan Adnan'ın ise Efe'ye "Bedelini ödemeye hazır ol!" demesi gerilimi artırıyor. Bahar'ı kaçıran ve Baybars'tan Kartal'ın kalbini getirmesi için emir alan Kılıç'ın yapacakları heyecanla beklenirken "Kartal Bahar'ı kurtarabilecek mi?" sorusunun yanıtı bekleniyor.

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Üç Kuruş, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Üç Kuruş bu akşam Show TV'de yayınlanacak! Bahar'ı kaçıran Kılıç'a verilecek tepki merakla bekleniyor - Son Dakika


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