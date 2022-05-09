Show TV'de yayınlanan Üç Kuruş, 25. bölümüyle bu akşam saat 20.00'da izleyicisiyle buluşuyor.
Dizinin 25. bölümünün fragmanında Kartal ile Bahar'ın duygu dolu anlarının ekrana geldiği tanıtımda Baybars'ın "Eğer ben yerin dibine gireceksem o Kartal denen çocuk da girecek!" sözleri dikkat çekiyor. Şahin ve Çetin kavga ederken Çetin'in Şahin'den ne istediği merak konusu oluyor.
Tutuklanan Adnan'ın ise Efe'ye "Bedelini ödemeye hazır ol!" demesi gerilimi artırıyor. Bahar'ı kaçıran ve Baybars'tan Kartal'ın kalbini getirmesi için emir alan Kılıç'ın yapacakları heyecanla beklenirken "Kartal Bahar'ı kurtarabilecek mi?" sorusunun yanıtı bekleniyor.
Son Dakika › Magazin › Üç Kuruş bu akşam Show TV'de yayınlanacak! Bahar'ı kaçıran Kılıç'a verilecek tepki merakla bekleniyor - Son Dakika