Üç Kuruş dizisinde bu akşam neler olacak? Kılıç ile Efe arasındaki düelloyu kim kazanacak? - Son Dakika

Başrolünde Ekin Koç, Uraz Kaygılaroğlu, Nesrin Cavadzade gibi oyuncuların yer aldığı Üç Kuruş dizisinde Neriman'ın ölümü artık tüm dengeleri değiştirecektir.

ÜÇ KURUŞ'TA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Baybars, Neriman'ı öldüren Kılıç'a sevdiği kadının tek hatırası olan Çetin'i geri getirme görevi verir. Kılıç, Çetin'i ararken Efe'yle karşılaşır ve ikili arasında ölümüne bir düello başlar. Kartal bu süreçte ailesini korumaya çalışırken Kılıç, Kartal'ın hesap etmediği bir adım atacaktır.