Üç Kuruş dizisinde bu akşam neler olacak? Kılıç ile Efe arasındaki düelloyu kim kazanacak? - Son Dakika
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Üç Kuruş dizisinde bu akşam neler olacak? Kılıç ile Efe arasındaki düelloyu kim kazanacak?

18.04.2022 14:38

Kartal, Efe ve Leyla'nın düğününü kana bulayan Kılıç'tan hesap sormaya karar verir. Ancak Kılıç, Efe ile karşı karşıya gelecek ve ikili arasında ölümüne bir düello başlayacak.

Başrolünde Ekin Koç, Uraz Kaygılaroğlu, Nesrin Cavadzade gibi oyuncuların yer aldığı Üç Kuruş dizisinde Neriman'ın ölümü artık tüm dengeleri değiştirecektir.

ÜÇ KURUŞ'TA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Baybars, Neriman'ı öldüren Kılıç'a sevdiği kadının tek hatırası olan Çetin'i geri getirme görevi verir. Kılıç, Çetin'i ararken Efe'yle karşılaşır ve ikili arasında ölümüne bir düello başlar. Kartal bu süreçte ailesini korumaya çalışırken Kılıç, Kartal'ın hesap etmediği bir adım atacaktır.

Üç Kuruş dizisinde bu akşam neler olacak? Kılıç ile Efe arasındaki düelloyu kim kazanacak?
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Üç Kuruş 23. Bölüm 2. Fragman Üç Kuruş 23. Bölüm 2. Fragman

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Son Dakika Magazin Üç Kuruş dizisinde bu akşam neler olacak? Kılıç ile Efe arasındaki düelloyu kim kazanacak? - Son Dakika


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