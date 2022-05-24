Üç Kuruş dizisinde dün akşam neler yaşandı? Efe'nin son planı ne? - Son Dakika
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Üç Kuruş dizisinde dün akşam neler yaşandı? Efe'nin son planı ne?

24.05.2022 10:15
Üç Kuruş dizisinde dün akşam neler yaşandı? Efe'nin son planı ne?

Dün akşam 27. bölümüyle ekranlarda yer alan Üç Kuruş dizisinde mezarlıkta Kılıç ve Kartal kavgaya tutuştu. Kısa sürede ortalık savaş alanına döndü. Leyla ise Kartal'a karşı Efe'nin yanında yer alır.

Başrolünde Ekin Koç, Uraz Kaygılaroğlu ve Aslıhan Malbora gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisinde Ailesini korumakta kararlı olan Efe gözünü karartır ve Şahin ile Çetin'i de dahil ederek son perdeyi açacak planını hayata geçirir.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİNDE DÜN AKŞAM NELER YAŞANDI?

Babasının ölümüyle yüzleşmekte zorlanan Kılıç, Baybars'ın nasıl öldürüldüğünü bilen herkesi ortadan kaldırmaya başlar. Kılıç, Kartal'la beraber Baybars'ın öldürülmesinde payı olan kardeşi Çetin'i de ölüm listesine alır. Kılıç, intikam için en şiddetli biçimde saldırdığında aile üyelerinden birine daha zarar verir. Şiddetin sadece daha fazla şiddet doğurduğunu gören Leyla, Kartal'a karşı Efe'nin yanında yer alır.

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Üç Kuruş dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Efe ailesini korumak için nasıl bir tehlikeye girecek? Üç Kuruş dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Efe ailesini korumak için nasıl bir tehlikeye girecek?

Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Üç Kuruş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Üç Kuruş dizisinde dün akşam neler yaşandı? Efe'nin son planı ne? - Son Dakika


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