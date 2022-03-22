Üç Kuruş yeni bölümüyle dün akşam yayınlandı! Kartal intikam planına devam ediyor - Son Dakika
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Üç Kuruş yeni bölümüyle dün akşam yayınlandı! Kartal intikam planına devam ediyor

22.03.2022 09:10
Üç Kuruş yeni bölümüyle dün akşam yayınlandı! Kartal intikam planına devam ediyor

Show TV'nin sevilen dizilerinden Üç Kuruş, dün akşam 19. bölümü ile ekranlaraydı. Yakın zamanda hakkında final yapacağı haberleri çıkan Üç Kuruş dizisinde son bölümde yaşananlar yakından takip ediliyor. 21 Mart Üç Kuruş son bölümde, Kartal, Ferhan'ın ardından intikam planına devam etmek zorunda kaldı.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cevadzade gibi isimlerin yer aldığı ve AY Yapım imzalı Üç Kuruş, son bölümü ile sosyal medyada en çok konuşulan konulardan olmayı başardı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruş 19. bölümde, Efe ile Çetin sürpriz yüzleşme sahneleri, bölümün en fazla konuşulan konularından oldu. Efe ile Çetin'in karşılaşması sonrası Kartal, ortak düşmanlarının ve hedeflerinin aynı olduğu konusunu ısrarla gündeme getirdi.

Üç Kuruş yeni bölümüyle dün akşam yayınlandı! Kartal İntikam Planına Devam Etmek Zorunda!

Bahar'dan çocuğu olduğunu öğrenen Kartal, bir yandan Bahar'ın ülkeyi terk etmemesi için uğraşırken, diğer yandan da Efe ve Çetin desteği ile intikam planına devam etti.

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Üç Kuruş yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Efe ve Çetin'in yüzleşmesinde herkes eteklerindeki taşlarını dökecek! Üç Kuruş yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Efe ve Çetin'in yüzleşmesinde herkes eteklerindeki taşlarını dökecek! Üç Kuruş 19. Bölüm Fragman Üç Kuruş 19. Bölüm Fragman

Üç Kuruş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Üç Kuruş yeni bölümüyle dün akşam yayınlandı! Kartal intikam planına devam ediyor - Son Dakika


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