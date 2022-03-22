Üç Kuruş yeni bölümüyle dün akşam yayınlandı! Kartal intikam planına devam ediyor - Son Dakika

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cevadzade gibi isimlerin yer aldığı ve AY Yapım imzalı Üç Kuruş, son bölümü ile sosyal medyada en çok konuşulan konulardan olmayı başardı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruş 19. bölümde, Efe ile Çetin sürpriz yüzleşme sahneleri, bölümün en fazla konuşulan konularından oldu. Efe ile Çetin'in karşılaşması sonrası Kartal, ortak düşmanlarının ve hedeflerinin aynı olduğu konusunu ısrarla gündeme getirdi.

Bahar'dan çocuğu olduğunu öğrenen Kartal, bir yandan Bahar'ın ülkeyi terk etmemesi için uğraşırken, diğer yandan da Efe ve Çetin desteği ile intikam planına devam etti.