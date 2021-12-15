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Uçakta cinsel ilişkiye girdiğini açıkladı - Son Dakika

Uçakta cinsel ilişkiye girdiğini açıkladı

15.12.2021 13:09
Uçakta cinsel ilişkiye girdiğini açıkladı

TikTok fenomeni olan model Camila Elle, erkek arkadaşıyla uçakta cinsel ilişkiye girdiğini söyledi. Elle, cinsel ilişki esnasında bayıldığını itiraf etti. İşte detaylar...

TikTok'ta 467 bin takipçisi olan model Camila Elle, erkek arkadaşıyla Las Vegas'a giderken uçakta seks fantezisini gerçekleştirmek istedi.

"SARHOŞ OLDUK"

Las Vegas'ta sadece çiftler için tasarlanan küçük uçaklarla hizmet veren bir şirketle anlaşan Elle ve sevgilisi, kendilerinden başka bir tek pilotun olduğu uçakla seyahat etti. Uçakta havalandırmanın bozuk olduğunu anlatan model, uçuş sırasında biraz sarhoş olduğunu da belirtti.

"UÇAK ÇOK KÜÇÜKTÜ"

Elle, o anları şöyle anlattı "Uçağın kendisi de oldukça küçüktü. Sadece bir yatak için yer vardı ve pilotla aramızı bir perde kapatıyordu. Pilotun sesi kesen kulaklıkları olsa da her hareketimizi hisedebiliyordu."

BİLİNCİNİ KAYBETTİ

Sıcak hava ve içkinin etkisi, türbülans ve heyecanla birleşince Elle, seks sırasında bilincini kaybetti.

Elle, birkaç dakika içinde uyandığını, erkek arkadaşını panik içinde gördüğünü söyledi.

Model, yaşadıklarını TikTok'ta takipçilerine anlattı.

Uçakta cinsel ilişkiye girdiğini açıkladı
Uçakta cinsel ilişkiye girdiğini açıkladı
Uçakta cinsel ilişkiye girdiğini açıkladı
Uçakta cinsel ilişkiye girdiğini açıkladı
Uçakta cinsel ilişkiye girdiğini açıkladı
Uçakta cinsel ilişkiye girdiğini açıkladı

Amelia Hamlin, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Uçakta cinsel ilişkiye girdiğini açıkladı - Son Dakika Magazin


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