Uğur Dündar, yayın yasağı aldırdı

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Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Uğur Dündar, Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu ve kardeşi Dilara Gülatan'ın kendisine yönelik iddialarıyla ilgili haberlere yayın yasağı kararı aldırdıklarını belirtti.

Daha önce yaptığı açıklamada, Duygu Nebioğlu'nun annesi Suphiye Orancı'yı hiç tanımadığını ve Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı test ile babalık durumunun var olmadığının ispatlandığını belirten Dündar, konuyla ilgili haberlere yayın yasağı aldırdığını açıkladı.

Paylaşımında "Dün sizlere 'Bana atılan iftira ve yalanlar, bunları yayanların ellerinde patlar' diye yazdım ya... Bugün soruşturmacı gazetecilik yaptım ve beni tanıdığı(hatta çocuk sahibi olduğu) iddia edilen Suphiye Orancı'nın dudak uçuklatan gayri ahlaki geçmişini yakından bildiğini öne süren kişilerle konuştum. Onların iddialarını dinledikçe kızları için daha da üzüldüm. Ne talihsiz çocuklarmış... Ancak aşağıda okuyacağınız mahkemece çıkarılan yayın yasağı kararı nedeniyle şimdilik bunları ve elimdeki belgeleri açıklamıyorum. Resmi makamlar talep ettiği takdirde onlarla paylaşmaya hazırım. Hakikat hedefine vardı bile... Az sonra..." notunu düştü.

İLGİLİ KARARDA ŞU İFADELER YER ALDI:

"Müvekkilim Sayın Uğur Dündar hakkında, asılsız birtakım iddialarla açılan babalık davası sebebiyle basında ve sosyal medyada yaşanan bilgi kirliliğinin, itibar suikastleri, ahlak dışı yorum ve asılsız isnatların son bulması için Isparta 2. Aile Mahkemesi'ne yapmış olduğumuz 'basın yayın yasağı' başvurumuz 19.04.2024 tarihli mahkeme ara kararı ile kabul edilmiştir."