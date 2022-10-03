Sunuculuğunu Tayyar Işıksaçan ve Özge Ulusoy'un yaptığı gecede magazinin duayen ismi Nurcan Sabur, Bonnie Dergisi'nin sahibi Hakan Solaker, Hilal Özdemir, sanatçı Volkan Köksal, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, haber spikeri Çiğdem Günal ödüle layık görülenler isimler arasındaydı.
Geceye iş insanı Serkan Çılgın, iş insanı Kemal Cenk İçten, ve Reyhan Cansu onur konuğu olarak katıldı.
Haber ve Fotoğraflar: Görkem EMGEN
Son Dakika › Magazin › ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK VE PROJE ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU! - Son Dakika