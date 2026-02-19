Olay görüntü! Ünlü oyuncu çıkan kavgada ağır şekilde darbedildi - Son Dakika
Olay görüntü! Ünlü oyuncu çıkan kavgada ağır şekilde darbedildi

19.02.2026 06:54
Dünyaca ünlü aktör Shia LaBeouf, bir barda yaşanan tartışmanın ardından darbedildi; olay sonrası gözaltına alınan oyuncu kısa süre içinde serbest bırakıldı ve soruşturma başlatıldı.

Amerikalı aktör Shia LaBeouf, bir barda yaşanan tartışmanın ardından darbedildi. Olayın ardından polis ekipleri müdahale ederken, LaBeouf kısa süreliğine gözaltına alındı ve daha sonra serbest bırakıldı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Görgü tanıklarının aktardığına göre olay, gece saatlerinde bir bar içerisinde başladı. LaBeouf'un başka bir müşteriyle sözlü tartışmaya girdiği, tartışmanın kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştüğü belirtildi. Yaşanan arbede sırasında oyuncunun darbedildiği ifade edildi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırdı. Shia LaBeouf'un ifadesi alınmak üzere gözaltına götürüldüğü, ancak kısa süre sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

GEÇMİŞTE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

LaBeouf, geçmiş yıllarda da kamuya açık alanlarda yaşadığı tartışmalar ve adli süreçlerle gündeme gelmişti. Son olay, oyuncunun yeniden magazin ve dış basının odağına girmesine neden oldu.

