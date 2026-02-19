Olay görüntü! Ünlü oyuncu çıkan kavgada ağır şekilde darbedildi

Amerikalı aktör Shia LaBeouf, bir barda yaşanan tartışmanın ardından darbedildi. Olayın ardından polis ekipleri müdahale ederken, LaBeouf kısa süreliğine gözaltına alındı ve daha sonra serbest bırakıldı.
Görgü tanıklarının aktardığına göre olay, gece saatlerinde bir bar içerisinde başladı. LaBeouf'un başka bir müşteriyle sözlü tartışmaya girdiği, tartışmanın kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştüğü belirtildi. Yaşanan arbede sırasında oyuncunun darbedildiği ifade edildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırdı. Shia LaBeouf'un ifadesi alınmak üzere gözaltına götürüldüğü, ancak kısa süre sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
LaBeouf, geçmiş yıllarda da kamuya açık alanlarda yaşadığı tartışmalar ve adli süreçlerle gündeme gelmişti. Son olay, oyuncunun yeniden magazin ve dış basının odağına girmesine neden oldu.
