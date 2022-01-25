Ünlü çiftin mutlu günü! Bebeklerine kavuştular

Gizem Demici, doğum için sabah saatlerinde hastaneye yattı.

Emre Karayel, hastane odasında çekilen fotoğrafı "Coming soon" notu ile Instagram'da paylaştı.

BEBEĞİN İSMİ BELLİ OLDU

Emre Karayel ve Gizem Demirci çifti, öğle saatlerinde Can'a kavuştu. Sezaryenle doğan, 3.5 kilo ağırlığında ve 50 cm boyundaki erkek bebeğin adı Can oldu.

Emre Karayel kimdir?

Emre Karayel, 18 Ekim 1972 tarihinde Kadirli'de dünyaya geldi. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nin ardından Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'ne girdi. Bölümü tamamlamadan Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne geçti. Üniversiteyi 1999 yılında bitirmesinin ardından TRT'de çalışmaya başlayan Karayel, sunuculuk yaptı ve çocuk programları hazırladı.

Sinema ve TV dizileri ile tanınmış olsa da tiyatrodan da asla kopmayan Karayel, Testosteron, Othello, Ghetto ve Azizname gibi pek çok başarılı tiyatro oyununda yer aldı. Testosteron'daki rolü ile 13. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Emre Karayel, en son FOX'ta 8 Nisan 2015'te final yapan ve başrollerini Demet Evgar ile paylaştığı 1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk adlı dizide oynamıştır.2017 yılında FOX'ta Sıradaki Gelsin adlı yarışmayı sunmuştur.

Emre Karayel 14 Haziran 2018-3 Mayıs 2020 tarihleri arasında Çarkıfelek adlı yarışmayı Kanal D ekranlarında sunmuştur.

Emre Karayel, 8 yıldır birlikte olduğu iç mimar Gizem Demirci ile 21 Kasım 2020'de hayatını birleştirdi.