Ünlü Çiftten Kötü Haber! Ayrıldıkları Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Ünlü Çiftten Kötü Haber! Ayrıldıkları Ortaya Çıktı

13.06.2022 17:20
Ünlü Çiftten Kötü Haber! Ayrıldıkları Ortaya Çıktı

ABD'li oyuncu Tom Cruise (59) ile İngiliz oyuncu Hayley Atwell (40) bir kez daha ayrıldı. İşte detaylar...

2020'de 'Görevimiz Tehlike' filminin setinde aşk yaşamaya başlayan Tom Cruise-Hayley Atwell ikilisi, geçen sonbaharda ayrılmıştı.

Ancak geçen ay yeniden barıştıkları ortaya çıkmıştı.

Atwell, Cruise'un 'Top Gun: Maverick' filminin Londra galasına katılarak desteğini göstermişti.

BİR KEZ DAHA AYRILDILAR

İkilinin bir kez daha ayrıldığı ortaya çıktı. Atwell'ın, Cruise'un kıskanç tutumlarından bıktığı ve ilişkiyi noktalama kararı aldığı iddia edildi.

TOM CRUİSE KİMDİR?

Thomas Cruise Mapother IV (3 Temmuz 1962, Syracuse, New York), üç kere Akademi Ödülüne aday gösterilmiş, Altın Küre ödüllü oyuncu. Forbes dergisi tarafından 1 yılda 67 milyon dolar kazancıyla 2006'da dünyanın en güçlü ünlüsü seçilmiştir.Üç kez Akademi ödülüne aday gösterilmesine rağmen bu ödüllerden hiçbirini alamamıştır. Üç kez Altın Küre kazanmıştır. Annesi Mary öğretmen, babası Thomas ise elektrik mühendisi idi. 2007 yılına kadar "dünyada en fazla para kazanan ve yapımcısına kazandıran" oyuncusu olmuştur. 2016 yılında dünyada yapımcısına en fazla kazandıran oyuncular listesinde 6. sırada yer almıştır.

1987-1990 yılları arasında Mimi Rogers, 1990-2001 yılları arasında Nicole Kidman ile evli kalmıştır. 18 Kasım 2006 Roma'da evlendiği Katie Holmes ile 2012'nin Ağustos ayında boşanmıştır. Scientology tarikatına mensuptur. Suri adında bir kızı vardır.

HAYLEY ATWELL KİMDİR?

Hayley Elizabeth Atwell (d. 5 Nisan 1982, Londra), İngiliz-Amerikan oyuncu. Marvel Sinematik Evreni filmlerinde Peggy Carter karakterini canlandırarak geniş kitleler tarafından tanındı. Ayrıca A View from the Bridge (2009), The Duchess (2008), The Pillars of the Earth (2010) ve Winnie the Pooh, Christopher Robin (2018) gibi yapımlarda yer almıştır.

Ünlü Çiftten Kötü Haber! Ayrıldıkları Ortaya Çıktı
Ünlü Çiftten Kötü Haber! Ayrıldıkları Ortaya Çıktı
Ünlü Çiftten Kötü Haber! Ayrıldıkları Ortaya Çıktı

YORUMLAR
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Kaynak: Snob Magazin

Tom Cruise, Londra, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü Çiftten Kötü Haber! Ayrıldıkları Ortaya Çıktı - Son Dakika

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