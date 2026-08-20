Ünlü çiftten sürpriz haber! Evlilik yıl dönümünde açıkladılar - Son Dakika
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Ünlü çiftten sürpriz haber! Evlilik yıl dönümünde açıkladılar

Ünlü çiftten sürpriz haber! Evlilik yıl dönümünde açıkladılar
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Beril Pozam ve Ersin Arıcı, evliliklerinin ikinci yıl dönümünde bebek beklediklerini duyurdu. Ünlü çift, “Ailemiz büyüyor” sözleriyle mutlu haberi paylaştı.

Beril Pozam ve Ersin Arıcı, 19 Ağustos 2024'te nikah masasına oturmuştu. Dizi setinde başlayan aşklarını evlilikle taçlandıran çift, ilişkilerini bir süre gözlerden uzak yaşamıştı.

Ünlü çiftten sürpriz haber! <a class='keyword-sd' href='/evlilik/' title='Evlilik'>Evlilik</a> yıl dönümünde açıkladılar

SETTE BAŞLAYAN AŞK

İkilinin aşkı, birlikte rol aldıkları dizi setinde başladı. Ekrandaki uyumları kısa sürede gerçek hayattaki ilişkilerine de yansırken, çift bir süre aşklarını gözlerden uzak yaşadı.

Ünlü çiftten sürpriz haber! Evlilik yıl dönümünde açıkladılar

Evliliklerinin ikinci yıl dönümünde ise Pozam'dan sürpriz bir paylaşım geldi. Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anne olmaya hazırlandığını duyurdu. Pozam, paylaşımına “Bizim olan her şey yaşıyor. İki yıldır ve ailemiz büyüyor” notunu düştü.

Ünlü çiftten sürpriz haber! Evlilik yıl dönümünde açıkladılar

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Son Dakika Magazin Ünlü çiftten sürpriz haber! Evlilik yıl dönümünde açıkladılar - Son Dakika

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