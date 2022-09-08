Murat Boz'dan Hasan Can Kaya İtirafı - Son Dakika
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Murat Boz'dan Hasan Can Kaya İtirafı

08.09.2022 19:59
Murat Boz'dan Hasan Can Kaya İtirafı

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya programında ünlü pop şarkıcısı Murat Boz'u ağırladı. Murat Boz, keyifle gerçekleştirdikleri çekim sonrasında "Saatler nasıl geçti anlamadım. Hasan Can'la bıraksan sabaha kadar o sohbet devam etsin duygusu yaşıyorsun" dedi.

Hasan Can Kaya, 'Konuşanlar' programında Murat Boz'u konuk olarak ağırladı. Daha önce birkaç kez programa gelmeye niyetlendiğini ama programı uymadığı için şimdi katılabildiğini söyleyen Murat Boz, Hasan Can Kaya'yla 4 saatlik keyifli bir çekim gerçekleştirdi. Murat Boz, "Hasan Can'ı zaten çok seviyorum, hastasıyım, insan olarak bayılıyorum, onunla programında birlikte olmak benim için büyük keyifti gerçekten" dedi.

"Hasan Can bana insaflı davrandı"

Murat Boz, "Hasan Can'la sohbet bitsin istemiyorsun, bıraksan sabaha kadar o sohbet devam etsin duygusu var. Çekimde Hasan Can çok insaflıydı bugün. Bence ben arkadaş kontenjanından faydalanmış olabilirim" dedi. Hasan Can Kaya ise bir diş operasyonundan sonra katıldığı programla ilgili "Murat zaten yeterince benden yakışıklı olduğu yetmiyormuş gibi ben bir de yanağımda şiş ile geldim buraya ama çok güldük, çok eğlendik" diye konuştu.

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Kaynak: Snob Magazin

Hasan Can Kaya, Murat Boz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Murat Boz'dan Hasan Can Kaya İtirafı - Son Dakika

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