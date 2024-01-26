ABD\'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu

ABD'li ünlü manken Masuimi Max, Las Vegas'taki evinde ölü bulundu. 45 yaşındaki modelin ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken cinayet şüphesinin bulunulmadığı öğrenildi.

EKİPLER CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Aldıkları ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri Masuimi Max'ın evine gitti. Ekipler ünlü mankeni ölü olarak buldu. Modelin ölümüyle ilgili başka detay paylaşılmadı.

SEVENLERİNİ YASA BOĞDU

45 yaşında hayata veda eden Masuimi Max'ın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Max'in arkadaşı Ashleeta Beauchamp, Instagram sayfasında yazdığı bir yazıda, "Bana bu sektöre ilk adım attığımda rehberlik yaptığın ve bana fırsatlar tanıdığın için minnettarım. Bunun gerçek olduğuna inanamıyorum," dedi.

2000 yılında kariyerine başlayan ve Playboy, Maxim ve Bizarre gibi dergilerde yer alarak ünlenen ve daha sonra şansını oyunculukta deneyen Max 2005 yılında Samuel L. Jackson, Ice Cube ve Willem Dafoe gibi isimlerin yer aldığı XXX: State of the Union da rol almıştı.