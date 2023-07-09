Özkan Uğur'un ölüm haberini alınca ağlamaktan konuşamamıştı! Mazhar Alanson'un akşam vereceği konser iptal edildi

Ünlü müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının ölümü sevenleri yasa boğdu. Dün bağlandığı canlı yayında ağlamaktan konuşamayan Mazhar Alanson'un bu akşam vereceği konser iptal edildi.

AĞLAMAKTAN KONUŞAMADI

MFÖ grubunun bir diğer üyesi olan Mazhar Alanson, Özkan Uğur'un vefat haberini aldıktan sonra bağlandığı canlı yayında ağlamaktan konuşamamıştı. Alanson "Vallahi söyleyecek bir şeyim yok. Melek gibi bir adamdı. Ağızından tek bir kötü şey duymadım yıllardır. Melek gibi çocuk" demişti.

KONSERİ İPTAL EDİLDİ

Mazhar Alanson'un akşam Üsküdar'da vereceği konser iptal edildi. Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilmesi planlanan konserde ünlü sanatçı, yakın arkadaşı ve aynı zamanda MFÖ grubunda birlikte çalıştığı Özkan Uğur'un vefatı nedeniyle sahneye çıkamayacak.