Özkan Uğur'un ölüm haberini alınca ağlamaktan konuşamamıştı! Mazhar Alanson'un akşam vereceği konser iptal edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Özkan Uğur'un ölüm haberini alınca ağlamaktan konuşamamıştı! Mazhar Alanson'un akşam vereceği konser iptal edildi

09.07.2023 14:14

Ünlü müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti. Mazhar Alanson, Uğur'un vefat haberini aldıktan sonra canlı yayında ağlamaktan konuşamamıştı. Alanson'un akşam Üsküdar'da vereceği konser de Uğur'un vefatı nedeniyle iptal edildi.

Ünlü müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının ölümü sevenleri yasa boğdu. Dün bağlandığı canlı yayında ağlamaktan konuşamayan Mazhar Alanson'un bu akşam vereceği konser iptal edildi.

AĞLAMAKTAN KONUŞAMADI

MFÖ grubunun bir diğer üyesi olan Mazhar Alanson, Özkan Uğur'un vefat haberini aldıktan sonra bağlandığı canlı yayında ağlamaktan konuşamamıştı. Alanson "Vallahi söyleyecek bir şeyim yok. Melek gibi bir adamdı. Ağızından tek bir kötü şey duymadım yıllardır. Melek gibi çocuk" demişti.

KONSERİ İPTAL EDİLDİ

Mazhar Alanson'un akşam Üsküdar'da vereceği konser iptal edildi. Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilmesi planlanan konserde ünlü sanatçı, yakın arkadaşı ve aynı zamanda MFÖ grubunda birlikte çalıştığı Özkan Uğur'un vefatı nedeniyle sahneye çıkamayacak.

YORUMLAR
500
Cem Yılmaz'ın Özkan Uğur için paylaşım yapmaması tepki çekti Cem Yılmaz'ın Özkan Uğur için paylaşım yapmaması tepki çekti

Mazhar Alanson, Özkan Uğur, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Özkan Uğur'un ölüm haberini alınca ağlamaktan konuşamamıştı! Mazhar Alanson'un akşam vereceği konser iptal edildi - Son Dakika


Son Dakika
14:23 Akaryakıt Fiyatlarına KDV Zammı Geliyor
14:19 Tabeladaki rakam keyif kaçıracak! Benzin, motorin ve oto gaza bu gece KDV zammı geliyor
14:02 Özkan Uğur'un ölüm haberini alınca ağlamaktan konuşamamıştı! Mazhar Alanson'un akşam vereceği konser iptal edildi
13:58 Özkan Uğur'un ölüm haberini alınca ağlamaktan konuşamamıştı! Mazhar Alanson'un akşam vereceği konser iptal edildi
13:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi çıkar hesabıyla Kızılay'ın yıpratılmaması gerekir
13:30 Erdoğan'dan Kızılay'a sahip çıkma çağrısı: Siyasi çıkar hesabıyla yıpratılmaması gerekiyor
13:26 Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, 7. evlilik yıl dönümlerini romantik paylaşımla kutladı
13:22 Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan evlilik yıl dönümü kutlaması! Birbirinden samimi pozlarını yayınladılar
13:25 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek, Katar'a gitmişti! Görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı
13:20 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek, Katar'a gitmişti! Görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2023 14:32:12. #1.13#
SON DAKİKA: Özkan Uğur'un ölüm haberini alınca ağlamaktan konuşamamıştı! Mazhar Alanson'un akşam vereceği konser iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement