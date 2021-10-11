Ünlü organizatör Erkan Özerman: Öldükten sonra beni yaksınlar

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Uçankuş TV'de yayınlanan Pazar Magazin'in bu haftaki konuğu ünlü menajer ve Best Model Of Turkey'in kurucusu Erkan Özerman oldu. Soruları içtenlikle yanıtlayan Özerman, öldükten sonra yakılmak istediğini söyledi.

"BENİ YAKSINLAR"

Gökay Kalaycıoğlu'nun "'Ben öldüğümde yakılmak istiyorum' dedin" sözleri üzerine açıklama yapan Özerman," Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören yapmayın istemiyorum. Törensiz yolcu edin dedim. Çünkü o törenler o kadar kokteyl salonlarına benziyor ki insanlar orada birbirlerine kartvizitini verip randevulaşıyorlar ve televizyonlarda reklam yaptırıyorlar. Bu kadar maskaralığı ben istemem. Beni yaksınlar! Yakmasalar ne yapacaklar ki? Getirecekler annemin babamın mezarının içine koyacaklar" dedi