Ünlü organizatör Erkan Özerman: Öldükten sonra beni yaksınlar
11.10.2021 11:46
Gökay Kalaycıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Pazar Magazin programına konuk olan organizatör Erkan Özerman, öldükten sonra yakılmak istediğini dile getirdi. Cenaze törenlerini istemediğini söyleyen Özerman, "O törenler o kadar kokteyl salonlarına benziyor ki insanlar orada birbirlerine kartvizitini verip tanışıyorlar ve televizyonlarda sizinle anlaşıp reklam yapıyorlar" sözlerine y er verdi.
Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Uçankuş TV'de yayınlanan Pazar Magazin'in bu haftaki konuğu ünlü menajer ve Best Model Of Turkey'in kurucusu Erkan Özerman oldu. Soruları içtenlikle yanıtlayan Özerman, öldükten sonra yakılmak istediğini söyledi.
"BENİ YAKSINLAR"
Gökay Kalaycıoğlu'nun "'Ben öldüğümde yakılmak istiyorum' dedin" sözleri üzerine açıklama yapan Özerman," Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören yapmayın istemiyorum. Törensiz yolcu edin dedim. Çünkü o törenler o kadar kokteyl salonlarına benziyor ki insanlar orada birbirlerine kartvizitini verip randevulaşıyorlar ve televizyonlarda reklam yaptırıyorlar. Bu kadar maskaralığı ben istemem. Beni yaksınlar! Yakmasalar ne yapacaklar ki? Getirecekler annemin babamın mezarının içine koyacaklar" dedi
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