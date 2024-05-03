Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş, Galatasaray başkan adayı Süheyl Batum'un adaylığına karşı çıktı - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş, Galatasaray başkan adayı Süheyl Batum'un adaylığına karşı çıktı

Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş, Galatasaray başkan adayı Süheyl Batum\'un adaylığına karşı çıktı

Galatasaray kongre üyesi ve sıkı bir taraftar olan ünlü oyuncu Aydemir Akbaş, başkan adayı Süheyl Batum'un adaylığını eleştirdi. Akbaş, mevcut başkanın başarılı olduğunu ve adaylığın gereksiz olduğunu belirtti.

03.05.2024 17:09
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Galatasaray kongre üyesi de olan ünlü oyuncu Batum'un adaylığı için " Başarılı bir başkanımız varken lütfen geri çek adaylığını sana yakıştırmıyorum " dedi.

DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü oyuncu Aydemir Akbaş, Galatasaray'a başkan adayı olan Süheyl Batum'un adaylığına sert sözlerle karşı çıktı. Sıkı Galatasaray taraftarı ve aynı zamanda kongre üyesi olan ünlü oyuncu Galatasaray'ın mevcut başkanın görevine devam etmesi gerektiğini söyledi.

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Akbaş, "Süheylcim seni çok severim. Ülkemiz ve Galatasaray camiası için çok önemli bir değersin buna saygı ve gurur duyuyorum. Sana yakıştıramadığım bir durum var Galatasaray başkan adaylığı. Hem de böylesi güzel bir zamanda, şampiyonluk yolunda, borçlar ödeniyorken, hem de keyifler yerindeyken, bir sorun yokken ve başarılı bir mevcut başkanımız varken. Lütfen geri çek adaylığını sana yakıştıramıyorum" diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş, Galatasaray başkan adayı Süheyl Batum'un adaylığına karşı çıktı - Son Dakika

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