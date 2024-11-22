Ünlü oyuncu Burcu Özberk ekranlara dönmek istiyor - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Burcu Özberk ekranlara dönmek istiyor

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Bir süredir ekranlarda olmayan ünlü oyuncu Burcu Özberk, yeni bir proje arayışında olduğunu belirtti. Nişantaşı'nda gazetecilere konuşan Özberk, 'Güneşin Kızları' ve 'Ruhun Duymaz' gibi yapımların ardından, heyecanlandıran ve keyif alacağı bir iş aradığını ifade etti. Özberk, bir süredir senaryo okuduğunu, içine sinecek bir iş aradığını söyledi.

22.11.2024 09:43  Güncelleme: 09:52
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Önceki gün diş tedavisi için geldiği Nişantaşı'nda gazetecilerin objektiflerine yakalanan Burcu Özberk, iş aradığını söyledi. Uzun bir süredir dizilerde rol almayan ünlü oyuncu, ''İş arıyorum, beni heyecanlandıran bir şey yok'' dedi.

Daha önce 'Güneşin Kızları' ve 'Ruhun Duymaz' gibi yapımlarla seyirci karşısına çıkan Burcu Özberk, bir süredir yeni bir projeyle ekranlarda yer almıyordu. Yaz boyunca bol bol tatil yapan ve tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Burcu Özberk, şimdi ise ekranlara dönmek istediğini söyledi.

Snob Magazin'de yer alan habere göre, iş aradığını söyleyen Burcu Özberk şöyle konuştu;

''Her şey yolunda güzel gidiyor. İş arıyorum, beni heyecanlandıran bir şey yok. Karar veremedim. Kural değil de içime sinen iş arıyorum, oynarken keyif alacağım bir şey istiyorum"

Ünlü oyuncu Burcu Özberk ekranlara dönmek istiyor

Burcu Özberk, Ruhun Duymaz, Nişantaşı, 3-sayfa, Magazin, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Burcu Özberk ekranlara dönmek istiyor - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • MERDEM:
    Ak Parti'ye ve partililere hakaret et, toplumsal değerleri aşağıla, dine saldır bak nasıl işlerin açılıyor 3 6 Yanıtla
  • Dursun aydın:
    Bizde görmek istemiyoruz 4 2 Yanıtla
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