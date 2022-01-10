Ünlü oyuncu Gökhan Mumcu karavan bakıyor

"1.85 boyunda olduğum için karavanın içinde rahat hareket imkanım olmalı. Tüm yaşam alanı ve konfor çok önemli" diyen Gökhan Mumcu, film ve dizi setleri çok kalabalık olduğu için kendisine ait bir karavan olmak istediğini de söyledi.

Boş zamanlarında ailesi ile birlikte karavanla doğaya kaçışın keyfini yaşamak da istediğini belirten Gökhan Mumcu, "almak istediğim karavanın konforunun yanında güvenli olması ve bisiklet, kano, kamp malzemeleri gibi pek çok eşyayı da taşıyabilmemiz için pratik çözümler sunması tercihim" dedi.