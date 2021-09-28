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Ünlü oyuncu milli atletle aşk yaşıyor! İlk kez görüntülendiler - Son Dakika

Ünlü oyuncu milli atletle aşk yaşıyor! İlk kez görüntülendiler

28.09.2021 20:53
Ünlü oyuncu milli atletle aşk yaşıyor! İlk kez görüntülendiler, System.String[]

Kısa sürede fenomen olan 'Kardeşlerim' dizisinin genç oyuncusu Bilal Yiğit Koçak'ın merak edilen sevgilisi ortaya çıktı. Koçak'ın sevgilisiyle Snob Magazin'e yakalandı. İşte detaylar...

Snob Magazin'in özel haberine göre; Atv'de yayınlanan 'Kardeşlerim' adlı dizide Ömer karakterini canlandıran yakışılı oyuncu Bilal Yiğit Koçak, milli atlet Berfe Sancak ile aşk yaşıyor.

Kısa zamanda büyük bir hayran kitlesine sahip olan genç oyuncu, sevgilisi Berfe Sancak ile bugün Nişantaşı'nda ilk kez Snob Magazin objektiflerine yakalandı.

Nişantaşı'nda bir kafede el ele görüntülenen sevgililer, rahat tavırlarıyla dikkat çekti. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Bilal Yiğit Koçak ile Berfe Sancak, "Birlikte paylaşım yapmayı tercih etmedik. Ama çevremizdeki yakın arkadaşlarımız ve bizi yakından takip eden sevenlerimiz ilişkimizi biliyor" dedi.

Sevgililer, kafede birlikte kısa bir zaman geçirdikten sonra mekandan ayrı ayrı ayrıldılar.

Ayrıca, Berfe Sancak'ın annesi Hanife Sancak ve kardeşi Tibet Sancak'ın da milli atlet olduğu öğrenildi.

Oyuncunun, sosyal medyada büyük bir hayran kitlesi bulunuyor.

Ünlü oyuncu milli atletle aşk yaşıyor! İlk kez görüntülendiler
Ünlü oyuncu milli atletle aşk yaşıyor! İlk kez görüntülendiler
Ünlü oyuncu milli atletle aşk yaşıyor! İlk kez görüntülendiler
Ünlü oyuncu milli atletle aşk yaşıyor! İlk kez görüntülendiler
Ünlü oyuncu milli atletle aşk yaşıyor! İlk kez görüntülendiler
Ünlü oyuncu milli atletle aşk yaşıyor! İlk kez görüntülendiler

Nişantaşı, Milli, Atv, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu milli atletle aşk yaşıyor! İlk kez görüntülendiler - Son Dakika Magazin


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