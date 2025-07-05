Son olarak Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin ünlü oyuncusu Nilsu Berfin Aktaş, yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşadığı yapımcı sevgilisi Tolga Aykut ile ilk kez Bodrum tatilinde görüntülendi.
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5.07.2025 19:39:21. #7.11#
SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, Bodrum'da sevgilisiyle görüntülendi - Son Dakika
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