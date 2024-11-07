Ünlü Oyuncu Nurseli İdiz Aylık Kazancını Açıkladı - Son Dakika
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Ünlü Oyuncu Nurseli İdiz Aylık Kazancını Açıkladı

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Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu Nurseli İdiz, aylık kazancını açıkladı. TV8'de ekranlara gelen 'Aramızda Kalmasın' programının konuğu olan İdiz, tiyatrodan elde ettiği kazancın eskiden zor olduğunu ancak günümüzde iyi miktarlarda kazançlar sağlandığını dile getirdi. Aylık 150-200 bin TL kazandığını belirten İdiz, dizilerden de yüksek ücretler alabileceğini ifade etti. Tiyatroda en düşük kazancın bile 150 bin TL'ye kadar artış gösterdiğini söyledi.

07.11.2024 15:36  Güncelleme: 15:55
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TV8'de ekranlara gelen 'Aramızda Kalmasın' programının konuğu olan ünlü oyuncu Nurseli İdiz, tiyatroya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İdiz, geçmiş yıllarda sahnelerden gelir elde etmenin zor olduğunu fakat günümüzde iyi miktarlarda kazançlar sağlanabileceğini dile getirdi. Kendi kazancını da açıklayan İdiz, "Eskiden tiyatrodan para kazanılmazdı, şimdi kazanılıyor. Çoğu insan tiyatro yapıyor çünkü kuluçkaya yatıp da dizi bekleyecek halimiz yok. Ayda 150-200 bin TL kazanıyorum" diye konuştu.

64 yaşındaki oyuncu, aynı zamanda dizilerden de yüksek ücretler alabileceğini ifade etti. "Dizi olsa bölüm başı 100 bin TL, aylık 400 bin TL kazanacağım" diyen Nurseli İdiz, tiyatroda en düşük kazancın bile 150 bin TL'ye kadar artış gösterdiğini söyledi.

Ünlü Oyuncu Nurseli İdiz Aylık Kazancını Açıkladı

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Son Dakika Magazin Ünlü Oyuncu Nurseli İdiz Aylık Kazancını Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Yunuss Bayern:
    Canın chenneme de Biz napak şimdi 3 9 Yanıtla
  • sudem meliss:
    yeterde artar 2 5 Yanıtla
  • rıdvan öztürk:
    Devlet işçi ve memuru köle gibi çalıştırıyo.. artık ev araba almak hayal bile değil.. sıradan bir oyuncunun bile 150 bin alması ve asgari ücretlinin 17 bin lira alması.. şaka gibi.. gelirde adalet için çalışanlar hakkını haklarını mutlaka almalılar.. bu düzen böyle devam edemez.. 5 1 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Yani bize ne ? Durduk yere kazanç beyanında bulunuyorsun merak edenmi oldu ne alaka ayrıca insanlar 17 bin tl ile geçinmeye çalışırken çıkıp 250-200 bin her türlü kazanıyorum demen çok ayıp kişilikli bir sanatçıya yakışır bir açıklama değil 4 1 Yanıtla
  • irfan omuk:
    teknik işte çalışan üretimde çalışan ülkenin geleceği için emek veren emektarlar 17000 20000 maaşa mahkum edilmiş . aile yapısına zarar veren insanları ahlaksızlığa sürükleyen bazı dizi ve film calışanları 150000 200000 maaş alıp ülkenin güçlenmesi ve büyümesini beklemek. 1 0 Yanıtla
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