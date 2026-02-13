Ünlü oyuncu Onur Ünsal'dan oje açıklaması - Son Dakika
Ünlü oyuncu Onur Ünsal'dan oje açıklaması

Ünlü oyuncu Onur Ünsal'dan oje açıklaması
13.02.2026 09:21  Güncelleme: 09:27
Ünlü oyuncu Onur Ünsal\'dan oje açıklaması
Ekranların sevilen ismi Onur Ünsal katıldığı bir davette sürdüğü oje ile dikkat çekti. Merak edilen sorulara samimi yanıtlar veren Ünsal, oje sürmesinin bir nedeni olmadığını belirtti.

Eğreti Gelin dizisiyle hafızalara kazınan oyuncu Onur Ünsal, parmaklarına oje sürmesiyle ilgili ilk kez konuştu. Oje sürmeye bir tiyatro oyunuyla başladığını söyleyen Onur Ünsal, 'Bir nedeni yok. Tiyatro oynadığım oyunda sürüyordum. Hayatıma yaymaya çalıştım bunu. Bilmiyorum. Kız arkadaşımda bugün ellerine aynı ojeyi sürdü. Ben de bugün ona takım olsun diye böyle bir şey yaptım. Zamanla on parmağıma sürer miyim bilmiyorum ama şimdilik iki parmağımda var.' dedi.

Ünlü oyuncu Onur Ünsal'dan oje açıklaması

Onur Ünsal, Türk tiyatro, sinema ve televizyon dizisi oyuncusudur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan 2006 yılında mezun olan Ünsal, Haluk Bilginer'in sahibi olduğu Oyun Atölyesi'nde; Testosteron, Azrail'in Gözyaşları, Hırçın Kız ve 2006 yılında DOT'ta Çok Uzak isimli oyunlarda rol aldı.

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Onur Ünsal'dan oje açıklaması - Son Dakika

SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Onur Ünsal'dan oje açıklaması - Son Dakika
