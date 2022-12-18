Pınar Altuğ kocasıyla fotoğrafına gelen yorumu görünce sinirden deliye dönerek, ağzını bozdu - Son Dakika
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Pınar Altuğ kocasıyla fotoğrafına gelen yorumu görünce sinirden deliye dönerek, ağzını bozdu

18.12.2022 14:49

Oyuncu Pınar Altuğ, kocasıyla olan fotoğrafına "Kime neyi ispatlama çabası bu?" yorumu yapılınca deliye döndü. Ünlü oyuncu takipçisine yönelik çok sert ifadeler kullanarak yanıt verdi.

Kocasıyla arasındaki yaş farkı sık sık takipçileri tarafından hatırlatılan Pınar Altuğ, sonunda isyan etti. Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile bir pozunu paylaştı. Son dönemde tiyatro hazırlıkları yapan ve heyecanlı olan oyuncuya takipçilerinden beğeni yağdı. Pınar Altuğ'un kocasıyla pozunu bir takipçiden ise anlam verilemeyen bir yorum geldi.

"SİZİN GİBİSİNİ GÖRMEMİŞTİM"

Takipçi oyuncunun pozuna "Kime neyi ispatlama çabası bu?" yazdı. Bu yoruma anlam veremeyen Pınar Altuğ ise yanıt olarak "Etrafımda çok b.kuyla kavga eden görüyorum da uzun zamandır sizin gibisini görmemiştim. Neyse sıkıntı yardımcı olalım?" dedi.

Pınar Altuğ kocasıyla fotoğrafına gelen yoruma dayanamadı, ağzını bozdu
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Yağmur Atacan, Pınar Altuğ, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Pınar Altuğ kocasıyla fotoğrafına gelen yorumu görünce sinirden deliye dönerek, ağzını bozdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pınar Altuğ kocasıyla fotoğrafına gelen yorumu görünce sinirden deliye dönerek, ağzını bozdu - Son Dakika
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