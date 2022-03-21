Ünlü Oyuncu Tanınmaz Halde! Rolü İçin Bambaşka Biri Oldu - Son Dakika
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Ünlü Oyuncu Tanınmaz Halde! Rolü İçin Bambaşka Biri Oldu

21.03.2022 16:39
Ünlü Oyuncu Tanınmaz Halde! Rolü İçin Bambaşka Biri Oldu

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinden ayrılan oyuncu Yurdaer Okur, Hakim dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olmuştu. Okur, Hakim'deki yeni imajı için uzun saç ve sakallarına veda etti. Ünlü oyuncunun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi...

Usta oyuncu Yurdaer Okur, Limon Yapım tarafından çekilen, atv ekranlarında yayınlanacak yeni dizi 'Hakim'de yine farklı bir karakterle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

MAFYA LİDERİNİ CANLANDIRACAK

Karadayı'daki Savcı Turgut'tan Yeter dizisindeki Yekta'ya kadar televizyonda onlarca farklı ve unutulmaz karaktere hayat veren Yurdaer Okur, 'Your Honor' dizisinden uyarlanan 'Hakim'de mafya liderini canlandıracak. Oyuncunun heyecan uyandıran yeni karakterindeki performansı merak konusu oldu.

YENİ İMAJIYLA KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Yurdaer Okur 'Alpaslan: Büyük Selçuklu'ya veda ettikten bir hafta sonra 'Hakim' dizisinin çekimlerine başladı. Emir Bozan karakteri için uzattığı saçlarından ve sakalından kurtulan usta aktör, yeni rolü için yepyeni imajıyla kamera karşısına geçti.

YURDAER OKUR KİMDİR?

Yurdaer Okur, 29 Ekim 1974'te Rize'de doğdu. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu.

Bafra Süper Lisesi'ni bitirdikten sonra Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'ne girdi. Üç sene bu okulda okuduktan sonra işletmenin kendisine göre olmadığını anladı ve 1994 senesinde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazandı. Daha sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yüksek lisans yaptı.

2004 yılında Fransa- Türkiye ortak yapımı olan Estelle Bonnet-Gérard'ın Chemins d'O (Güneşin Doğuşu) adlı filminde rol aldı. Aslı ile Kerem, Karadayı, Sakarya Fırat, Yeter, Reaksiyon, Saruhan, Direniş Karatay, Hakan: Muhafız, 7. Koğuştaki Mucize gibi birçok dizi ve filmde rol alan Okur; 2020 yılında Kuruluş Osman dizisinde "Balgay" karakterini, Kefaret dizisinde "Ahmet Çınarlı" karakterini canlandırdı.

Alparslan Büyük Selçuklu'da Tuğrul Bozan'a hayat verdi. Yurdaer Okur şu sıralar 'Hakim' adlı dizide rol alıyor.

Ünlü Oyuncu Tanınmaz Halde! Rolü İçin Bambaşka Biri Oldu
Ünlü Oyuncu Tanınmaz Halde! Rolü İçin Bambaşka Biri Oldu

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ünlü Oyuncu Tanınmaz Halde! Rolü İçin Bambaşka Biri Oldu - Son Dakika


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