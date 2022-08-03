Yaz akşamlarına Emre Kaya imzası - Son Dakika
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Yaz akşamlarına Emre Kaya imzası

03.08.2022 11:39
Yaz akşamlarına Emre Kaya imzası

Ünlü popçu Emre Kaya, her konserinde sevenlerinin gönlünde iz bırakıyor.

Ünlü popçu Emre Kaya, her konserinde sevenlerinin gönlünde iz bırakıyor.

Eserleri ve usta yorumu kadar sahne performansıyla da konserlerin aranan ismi olan Emre Kaya, ilkbaharla birlikte art arda vermeye başladığı konserlerini yazın boğucu sıcaklarında da sürdürüp hayranlarıyla buluşuyor.

Emre Kaya, konserlerinde "Usta Şarkılar" projesinin yanı sıra konser verdiği kitlenin taleplerine göre repertuvarını oluşturuyor.

"Benim için önemli olan tek şey dinleyicilerim ile keyifli vakit geçirip, kendi istediğim repertuvar ile değil o ortamda olması gereken repertuar ile geceyi unutulmaz hale getirmektir" diyen Emre Kaya, sosyal medya hesabından Usta Şarkılar projesinin yakaladığı başarıdan da söz etti. Emre Kaya, "Ben hayal ettim ve sizler için hazırladım. Bu albümdeki hayallerime ortak olduğunuz. Her geçen gün hızla büyüyen bir aile oluyoruz" ifadelerine yer verdi.

Söz yazarı, besteci, müzisyen ve yorumcu kimliğiyle milyonların hayranlığını kazanan ünlü sanatçı, bugün Kocaeli Hayal Kahvesi, 6 Ağustos'ta Kartal Jolly Joker ve 11 Eylül'de Manisa Sarıgöl Festivalinde sahne alacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Emre Kaya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yaz akşamlarına Emre Kaya imzası - Son Dakika

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