Ünlü Popçu Sahneden Düştü! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü Popçu Sahneden Düştü! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı

31.08.2022 12:42
Ünlü Popçu Sahneden Düştü! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı

Ünlü popçu Emre Kaya konser bitiminde sahneden düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı yurt genelinde coşkuyla kutlandı. Caddeler, sokaklar ve pencereler Türk bayraklarıyla donatılırken, sürücüler de motosiklet ve otomobilleri ile konvoy düzenledi.

Öte yandan birçok bölgede de sanatçılar vatandaşlara konser verdi. Kent meydanlarında bir araya gelenler, sahneye çıkan şarkıcılarla doyasıya eğlendi. Kocaeli'de sahne alan ünlü isim de Emre Kaya oldu.

ALKIŞ VE TEZAHÜRATLA KARŞILADILAR

Son günlerde, "Usta Şarkılar" adını verdiği projesiyle adından sıkça bahsettiren Kaya, birbirinden değerli eserleri kendine has yorumuyla seslendirdi. Deniz kenarına kurulan konser alanına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Emre Kaya'nın hayranları, sanatçıyı alkış ve tezahüratlarla karşıladı.

Şarkılarıyla unutulmaz anlar yaşatan genç şarkıcı, izleyicilerle de sık sık sohbet etti.

YORUMLAR
500
Ünlü şarkıcı Emre Kaya sahneden inerken düştü! Hastaneye kaldırıldı Ünlü şarkıcı Emre Kaya sahneden inerken düştü! Hastaneye kaldırıldı Emre Kaya konser bitiminde düştü, hastaneye kaldırıldı Emre Kaya konser bitiminde düştü, hastaneye kaldırıldı
Kaynak: Snob Magazin

Emre Kaya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü Popçu Sahneden Düştü! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
16:06 Hayvanseverler dikkat! Alkollü sürücü ehliyetini isteyen polise yasaklı ırk olan Dogo Argentino köpeğini saldırttı
16:05 Esrarengiz milyarder Bill Gates, sivrisineklerin 11 kişiyi öldürdüğü gün profiline sinek resmi koydu
15:57 Tolga Ciğerci, Süper Lig'de kaldı! Ankaragücü'ne 2 yıllık imza attı
15:55 Tekirdağ'a yağan sağanak altyapıyı felç etti! Evleri su basarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı
15:46 Levent Göktaş Interpol için devrede! Necip Hablemitoğlu suikastının firari katil zanlısı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
15:23 Burak Yılmaz'ın top toplayıcı çocuğun elinden agresif bir şekilde topu alması Hollanda'da tepki topladı
15:03 Diploması iptal edilen doçentin Şırnak Üniversitesi'ndeki görevine devam ettiği öne sürüldü
14:42 Polisi darbeden AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz tutuklandı
14:39 32 yaşındaydı! Cannes ödüllü Charlbi Dean Kriek ani bir şekilde öldü
14:33 Rangers'ta Rıdvan Yılmaz şov!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 16:23:14. #1.11#
SON DAKİKA: Ünlü Popçu Sahneden Düştü! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement