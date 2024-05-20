Ünlü sanatçı Zara, Kilis'te unutulmaz bir konser verdi - Son Dakika
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Ünlü sanatçı Zara, Kilis'te unutulmaz bir konser verdi

Ünlü sanatçı Zara, Kilis\'te unutulmaz bir konser verdi

Ünlü sanatçı Zara, Kilis Belediyesi tarafından düzenlenen konserde müzik severlere unutulmaz bir gece yaşattı. Konser büyük ilgi gördü ve şehrin dört bir yanından katılım sağlandı. Zara, sevilen şarkılarını seslendirerek seyirciye keyifli anlar yaşattı. Konser sonunda Kilis Belediye Başkanı Zara'ya teşekkür ederek minnettarlığını dile getirdi.

20.05.2024 00:52  Güncelleme: 00:54
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Ünlü sanatçı Zara, Kilis'te gerçekleştirdiği konserde müzik severlere unutulmaz bir gece yaşattı. Kilis Belediyesinin düzenlediği konser büyük ilgi gördü ve şehrin dört bir yanından katılım sağladı.

Konser, akşam saatlerinde Kilis İl Spor Müdürlüğünün açık otoparkında saat 21.00'de başladı. Zara, sevilen şarkılarını seslendirerek seyirciye keyifli anlar yaşattı. Sahnedeki enerjisi ve performansıyla büyük beğeni toplayan sanatçı, Kilisli hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Konser boyunca Zara, hem hareketli hem de duygusal parçalarıyla dinleyiciyi coşturdu. Seyirciler, Zara'nın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek konser alanını şenlik havasına dönüştürdü. Sanatçı, konserin sonunda yoğun alkış ve tezahüratlar eşliğiyle sahneden ayrıldı.

Kilis Belediye Başkanı Av. Hakan Bilecen, Zara'ya teşekkür ederek, şehre kattığı güzel konser için minnettarlığını dile getirdi. Zara, Kilis halkına gösterdikleri ilgi ve sevgiden dolayı teşekkür teşekkür ederek, tekrar buluşma temennisiyle sahneden ayrıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Ünlü sanatçı Zara, Kilis'te unutulmaz bir konser verdi - Son Dakika

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