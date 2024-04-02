Ünlü Şarkıcı Aydilge Acil Ameliyata Alındı

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Sahne tarzları ve açıklamalarıyla adından söz ettiren 44 yaşındaki ünlü şarkıcı konserlerine hız kesmeden devam ediyor.

Aydilge, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Kalçasındaki labrum yırtığı nedeniyle acil ameliyata alınacağını duyuran Aydilge, hastane odasında ameliyat öncesi çekilen bir videosunu yayınladı.

Ünlü şarkıcı, çektiği videoda şunları söyledi:

"Merhabalar, ne yazık ki birazdan acil ameliyata alınmam gerekecek. Labrum yırtığı var kalçamda. Sahnede biraz fazla zıplamışım galiba. Labrum yırtığım oldukça geniş ve parçacıklı durumda.

O yüzden onun temizlenmesi ve dikilmesi gerekiyor. Sonrasında yeniden sizlerle beraber şarkılarımızı söyleyeceğiz. Dualarınızı ve iyi enerjilerinizi yollayın lütfen."

LABRUM YIRTIĞI NEDİR?

Labrum yırtığı, kalça ekleminin çukur yuva bölümü olan asetabulumu kaplayan labrum olarak isimlendirilen elastik dokunun zedelenmesi veya yaralanması sonucu gelişir.

Labrumda oluşan yırtıklar; dejeneratif ve yapısal problemler veya yaralanmalardan kaynaklanabilir.