Ünlü şarkıcı Hadise hüngür hüngür ağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Ünlü şarkıcı Hadise hüngür hüngür ağladı

Haberin Videosunu İzleyin
Ünlü şarkıcı Hadise hüngür hüngür ağladı
03.08.2025 23:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ünlü şarkıcı Hadise hüngür hüngür ağladı
Haber Videosu

Ünlü şarkıcı Hadise, yorgun olduğunu söyleyerek hüngür hüngür ağladı. Hadise, "Yorgunum biz robot değiliz." derken, o anlar kameraya yansıdı.

Son zamanlarda sahne aldığı konserlerde cesur kombin tercihleriyle konuşulan ünlü şarkıcı Hadise, bu sefer bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

HADİSE GÖZYAŞLARINIT TUTAMADI

Hadise, hüngür hüngür ağlarken kameralara yansıdı. Çok yorgun olduğunu söyleyen güzel şarkıcı söyledikleriyle de dikkat çekti.

"BİZ ROBOT DEĞİLİZ"

Hadise, "Yorgunum. Biz robot değiliz. İnsanlar bizi robot zannediyor bence bazen." dedi.

Magazin, Hadise, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı Hadise hüngür hüngür ağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Libya’da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı Libya'da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
Diyarbakır’da mezar kazısında Davut Yıldızı mozaik ve 6 satırlık dilekçe yazısı ortaya çıktı Diyarbakır'da mezar kazısında Davut Yıldızı mozaik ve 6 satırlık dilekçe yazısı ortaya çıktı
Banyoda cesedi bulunan trans birey cinayetinde katil her şeyi itiraf etti Banyoda cesedi bulunan trans birey cinayetinde katil her şeyi itiraf etti
SAMPA’da kazan kaynıyor: İşçiler beş aydır maaş alamıyor SAMPA'da kazan kaynıyor: İşçiler beş aydır maaş alamıyor
Rahmi Koç Bodrum’u salladı Görenler sıraya girdi Rahmi Koç Bodrum'u salladı! Görenler sıraya girdi
Arınç’tan Gökçek’e: Onlar sakalımı kestiler, ben onların kolunu kopardım Arınç'tan Gökçek'e: Onlar sakalımı kestiler, ben onların kolunu kopardım
4 kadın sokakta oturan başka bir kadını darp edip elbiselerini soydu 4 kadın sokakta oturan başka bir kadını darp edip elbiselerini soydu
’’Ölümün de hayırlısı’’ dedirten olay Kamera dehşet anlarını böyle kaydetti ''Ölümün de hayırlısı'' dedirten olay! Kamera dehşet anlarını böyle kaydetti
Mourinho gala gecesine katılmadı İşte sebebi Mourinho gala gecesine katılmadı! İşte sebebi
Kartaca Uluslararası Festivali’nde Türk sanatçılar salonu coşturdu Kartaca Uluslararası Festivali'nde Türk sanatçılar salonu coşturdu
Unuttuğu bir detay Sinem’in katilini ele verdi Tanınmamak için saçlarını bile kazıtmış Unuttuğu bir detay Sinem'in katilini ele verdi! Tanınmamak için saçlarını bile kazıtmış

22:40
Hatay’da 3.9 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem
20:48
Sıcaktan kavrulan İstanbullulara müjde Sağanak yağış geliyor
Sıcaktan kavrulan İstanbullulara müjde! Sağanak yağış geliyor
19:54
Dışişleri Bakanlığı’ndan Mescid-i Aksa baskınına tepki: İsrail’in sistematik provokasyonları, barış umutlarına derinden zarar veriyor
Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına tepki: İsrail'in sistematik provokasyonları, barış umutlarına derinden zarar veriyor
17:25
Cankurtaranlar, tek bir kişiye tekme tokat saldırdı
Cankurtaranlar, tek bir kişiye tekme tokat saldırdı
15:31
Okullarda serbest kıyafet uygulaması sona eriyor
Okullarda serbest kıyafet uygulaması sona eriyor
16:04
Yemek üretim tesisinde skandal Yüzlerce kişiyi hastanelik edeceklerdi
Yemek üretim tesisinde skandal! Yüzlerce kişiyi hastanelik edeceklerdi
16:04
Yavaş mı İmamoğlu mu Özel mi İşte Erdoğan’lı denklemde ikinci tur senaryoları
Yavaş mı İmamoğlu mu Özel mi? İşte Erdoğan'lı denklemde ikinci tur senaryoları
15:57
Şehit teğmenin ’ney’i Devlet Bahçeli’ye emanet edildi
Şehit teğmenin 'ney'i Devlet Bahçeli'ye emanet edildi
15:53
Icardi’nin sevgilisinden başörtüsü eleştirisine tokat gibi yanıt
Icardi'nin sevgilisinden başörtüsü eleştirisine tokat gibi yanıt
15:39
AB, yolcu uçaklarında sıvı sınırını kaldıracak tarayıcıları onayladı
AB, yolcu uçaklarında sıvı sınırını kaldıracak tarayıcıları onayladı
15:31
TOGG’dan çifte zam: ÖTV sonrası yeni fiyatlar belli oldu
TOGG'dan çifte zam: ÖTV sonrası yeni fiyatlar belli oldu
15:24
3 Ağustos’ta nikAh var Ünlü çiftin kına gecesi görüntüleri sızdı
3 Ağustos'ta nikAh var! Ünlü çiftin kına gecesi görüntüleri sızdı
15:14
Adana Demirsporlu futbolcunun kuyumcu babası, silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Adana Demirsporlu futbolcunun kuyumcu babası, silahla vurulmuş halde ölü bulundu
14:54
7 yıllık öğretmen, sitem dolu sözlerle mesleğini bıraktı: Alın diploma da sizin olsun
7 yıllık öğretmen, sitem dolu sözlerle mesleğini bıraktı: Alın diploma da sizin olsun
14:49
Unuttuğu bir detay Sinem’in katilini ele verdi Tanınmamak için saçlarını bile kazıtmış
Unuttuğu bir detay Sinem'in katilini ele verdi! Tanınmamak için saçlarını bile kazıtmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2025 23:50:09. #7.11#
SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Hadise hüngür hüngür ağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.