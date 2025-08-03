Son zamanlarda sahne aldığı konserlerde cesur kombin tercihleriyle konuşulan ünlü şarkıcı Hadise, bu sefer bambaşka bir konuyla gündeme geldi.
Hadise, hüngür hüngür ağlarken kameralara yansıdı. Çok yorgun olduğunu söyleyen güzel şarkıcı söyledikleriyle de dikkat çekti.
Hadise, "Yorgunum. Biz robot değiliz. İnsanlar bizi robot zannediyor bence bazen." dedi.
Son Dakika › Magazin › Ünlü şarkıcı Hadise hüngür hüngür ağladı - Son Dakika
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