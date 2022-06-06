Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den küvet pozu! Yarım milyona yakın beğeni topladı - Son Dakika
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Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den küvet pozu! Yarım milyona yakın beğeni topladı

06.06.2022 16:04

Yıllar sonra tekrar birlikte olmaya başladığı erkek arkadaşı Ben Affleck ile evlilik hazırlığı yapan 52 yaşındaki şarkıcı Jennifer Lopez, sosyal medya hesabından küvet pozlarını paylaştı. Dünya çapında hayran kitlesine sahip olan oyuncunun paylaşımı yarım milyona yakın beğeni aldı.

Yıllar sonra ilişkilerine bir şans daha vererek aşk yaşamaya başlayan dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, nisan ayında oyuncu Ben Affleck ile nişanlandı. Şimdilerde evlilik hazırlığı yapan güzel şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAPIYOR

Instagram'da 211 milyon takipçisi bulunan Jennifer Lopez, küvette çekilen çıplak fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. Şarkıcının "Mutluluk uzun bir köpük banyosu almaktır. Kısa bir telefon çağrısı alsan bile" notuyla yaptığı paylaşım 454 binden fazla beğeni aldı.

50 MİLYON DOLARA EV ALDI

Paylaşımlarının yanı sıra lüks hayatıyla da sık sık gündeme gelen Lopez'in Los Angeles'ta 50 milyon dolar değerinde bir ev aldığı iddia edilmişti. Şarkıcının beş araçlık bir konvoyla girdiği evinde tiyatro ve çok sayıda yatak odası bulunduğu söyleniyor.

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, küvetteki pozlarını paylaştı
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, küvetteki pozlarını paylaştı
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Jennifer Lopez, Ben Affleck, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den küvet pozu! Yarım milyona yakın beğeni topladı - Son Dakika


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