Ünlü şarkıcı Kalben\'in evine uyuşturucu operasyonu düzenlendi

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İstanbul'da geçtiğimiz hafta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şarkıcı Kalben Sağdıç'ın Beyoğlu'ndaki evine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 3 parça halinde toplamda ağırlığı 15 gram gelen uyuşturucu madde yasaklı madde ele geçirildi.

Evde 2 bin euro, 730 dolar ve bin 500 lira da bulunurken; Kalben Sağdıç gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

HER ŞEY BİR VİDEO İLE BAŞLAMIŞ

"Satıcı değil içiciyim" diyen ünlü şarkıcıya yönelik operasyonun yurt dışında yasaklı madde kullanırken gizlice çekilmiş bir videosunun İstanbul emniyetine gönderilerek ihbar edilmesiyle başladığı öğrenildi. Sabah gazetesi, söz konusu videonun görüntülerine ulaştı.

GÖRÜNTÜLER KARŞILIĞINDA PARA İSTEMİŞLER

Kalben ise ifadesinde, söz konusu videonun İtalya gezisi sırasında bir arkadaşı tarafından çekildiğini, yakın zamanlarda video karşılığında kendisinden para istenerek şantaj yapıldığını, para vermeyince şantajcının videoyu emniyetle paylaştığını söyledi.

İhbarcının emniyete gönderdiği dilekçede, 'Şarkıcı Kalben Sağdıç yasaklı madde kullanıyor ve çevresine para karşılığı dağıtım yapıyor" şeklinde devam eden ihbarda asıl yasaklı maddeyi getiren kişilerin ismini de verirken, ünlü şarkıcının yine magazin dünyasında tanınan birçok kişiye yasaklı madde madde sağladığını belirtti.