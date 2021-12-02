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Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, Üç Kuruş dizisine konuk oluyor! - Son Dakika

Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, Üç Kuruş dizisine konuk oluyor!

02.12.2021 09:47
Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, Üç Kuruş dizisine konuk oluyor!

Show TV'nin yeni başlamasına rağmen geniş bir fenomen kitlesi yakalayan dizisi Üç Kuruş'a, ünlü Roman şarkıcı Tarık Mengüç konuk oyuncu olarak katılıyor. Popüler Roman dizisine yine ünlü bir Romanın konuk olması izleyicinin hem dikkatini çekti hem de beğenisini topladı.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Zafer Algöz, Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisinin yeni bölümünde izleyici Bahar ve Kartal'ın düğününe tanıklık edecek. Eğlenceli geçeceği tahmin edilen ve çok merak edilen düğünle ilgili detaylar gelmeye başladı.

Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, Üç Kuruş dizisine konuk oluyor!

Ay Yapım imzalı Üç Kuruş dizisinin 6. bölümüne şarkıcı Tarık Mengüç konuk olacak. Düğün sahnesinde görmeyi beklediğimiz Mengüç, dizinin coşkusunu şarkılarıyla daha da arttıracak gibi görünüyor.

TARIK MENGÜÇ KİMDİR?

Tarık Mengüç 1972 yılında İstanbul'da doğan Türk şarkıcı ve söz yazarıdır. Tarık Mengüç,İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı olan Kuştepe mahallesinde doğmuştur. Roman ve müzisyen bir ailenin çocuğu olan Mengüç, çeşitli işlerde çalışırken arta kalan zamanlarında da müzik eğitimi almıştır. 2004 yılında "Şakşuka" isimli albümünden, aynı ismi taşıyan şarkısıyla çıkış yapmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

2004 yılında "Şakşuka" isimli şarkısıyla çıkış yapmış, giyimi ve dansıyla dikkat çekmiştir. Sibel Can, Seda Sayan, Kibariye, Davut Güloğlu, Ayça Tekindor, Bülent Serttaş gibi sanatçılara bestelerini vermiştir. 5 yıl şan dersi aldıktan sonra İbrahim Tatlıses, İbrahim Erkal, Ebru Gündeş gibi isimlere vokallik yapmıştır. 1999 yılından itibaren 5 yıl boyunca müzik yönetmeni ve aranjör olan Suat Aydoğan'ın asistanlığını yapmıştır. 2004 yılında ise Suat Aydoğan'ın keşfiyle müzik kariyerine başlamıştır.

Avustralya'da verdiği bir konserin ardından, önce Avustralya menşeili bir markanın, sonrasında da Nesine.com ve Vodafone'un reklam yüzü olmuştur.

Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, Üç Kuruş dizisine konuk oluyor!

İlk televizyon ve sinema kariyerine 2006 yılında "Cennet Mahallesi" isimli dizide konuk oyuncu olarak başlayan Mengüç, sonrasında Şafak Sezer'in başrol oynadığı "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" isimli filmde Roman Bekir karakterini canlandırmıştır. Son olarak 2012 yılında "İkizler Firarda" isimli filmde rol almıştır.

2013 Rock'n Coke festivalinde açılış sahnesini almıştır. Bir rock festivalinde 9/8'lik müzikle ilk kez sahne alan Mengüç, festivalin reklam çalışmalarını yapan C-Section ajansın tanıtım klibinde rol almış ve tanıtım şarkısını söylemiştir. Bu tanıtım müziği ve klibiyle Kristal Elma'da 7, Felis'te 5 ve Mix Awards'ta 3 ödül kazandırmıştır. 2017 yılında Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor Türkiye isimli yarışma programına katılmıştır.

Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, Üç Kuruş dizisine konuk oluyor!

Uraz Kaygılaroğlu, Tarık Mengüç, Üç Kuruş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, Üç Kuruş dizisine konuk oluyor! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, Üç Kuruş dizisine konuk oluyor! - Son Dakika
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