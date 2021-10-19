Ünlü şef Özlem Mekik, Bülent Ersoy hakkında merak edilenleri anlattı

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane'ye konuk olan ünlü sunucu ve şef Özlem Mekik, Bülent Ersoy bir oturuşta kilolarca et yediği konusundaki iddia için samimi açıklamalar yaptı.

"BÜLENT ERSOY'UN KİLOLARCA ET YEDİĞİNİ KABUL ETMİYORUM"

Bülent Ersoy'u yemekleriyle kendine bağlayan ünlü şef, şarkıcının bir oturuşta kilolarca et yediği yönündeki haberler için "Öyle haberler görünce kızıyorum. Bülent hanım lezzeti çok iyi anlayan bir gurme. İnanılmaz bir damak tadı var. Taze fasulye yaparken onun verdiği tarifi deniyorum ve gerçekten çok lezzetli oluyor. Bülent Hanım'ın kilolarca et yediğini de kabul etmiyorum. Tam tersi Bülent Hanım çevresindeki herkese yedirmeye çalışıyor. Bülent Hanım güzel mantı, güzel çiğ börek sever. Ama bunun belirli kriterleri var. Mesela normal mantıda soğan rendelenir ama o dişe gelmesini ister. Nasıl yemek yenmesi gerektiğini çok iyi biliyor" dedi.