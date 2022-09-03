84 yaşındaki ünlü tiyatrocu Genco Erkal sahnede rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

84 yaşındaki ünlü sanatçı Genco Erkal, Kuzey Kıbrıs'ta Şahdamarım adlı oyunu sergilediği sırada sahnede aniden rahatsızlandı.

OYUNUN BİR PARÇASI SANDILAR

İzleyiciler bir süre Erkal'ın rahatsızlığını oyunun bir parçası sansa da gerçek hemen anlaşıldı. Olayı sahnedeki müzisyenler fark etti ve Erkal'a ilk müdahale sahnede yapıldı.

GÖZLEM ALTINDA TUTULUYOR

Erkal, kısa süre sonra hastaneye kaldırıldı. Ünlü tiyatro sanatçısının yapılan tetkikler sonucu bilincinin açık olduğu belirtildi. Erkal, bir süre daha hastanede gözlem altında tutulacak.

Kaynak: NTV