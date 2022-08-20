Ünlü oyuncu Cihan Canova yaşamını yitirdi! Akciğerinde belirsiz bir kitlenin tespit edildiğini duyurmuştu - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Cihan Canova yaşamını yitirdi! Akciğerinde belirsiz bir kitlenin tespit edildiğini duyurmuştu

20.08.2022 18:29
Ünlü oyuncu Cihan Canova yaşamını yitirdi! Akciğerinde belirsiz bir kitlenin tespit edildiğini duyurmuştu

67 yaşındaki ünlü oyuncu Civan Canova, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Canova, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda akciğerinde belirsiz bir kitlenin tespit edildiğini açıklamıştı.

72. Koğuş, Fatmagül'ün Suçu Ne? ve Eve Dönüş gibi yapımlarla tanınan ve yakın zamanda akciğerinde kitle tespit edilen usta oyuncu Civan Canova 67 yaşında yaşamını yitirdi.

YAKIN DOSTU DUYURDU

Civan Canova'nın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyuran yakın dostu Esra Dermancıoğlu, "Dostum bu hayatta içime en dokunan sıcacık civanımı kaybettik. Civan huzur içinde dolaş bebeğim belki yine bir yerde, bir zaman karşı karşıya geliriz. Çok yeni bir haber sevdiklerine, sevenlerine buradan duyurmak istedim" ifadelerini kullandı.

HER ŞEY 2014 YILINDA BAŞLADI

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz hafta hastane odasında yayınladığı bir video ile hayranlarını üzmüştü. "Her şey 2014 yılında Gümüşlük sahilinde dolaşırken başladı." diyen 67 yaşındaki Canova, birkaç ay önce hastaneye başvurduğunu ve çekilen MR sonucunda akciğerinde belirsiz kitle tespit edildiğini ifade etmişti.

"AİLEM YANIMDA" DEMİŞTİ

15 gün hastanede kaldığını ve birkaç gün sonra taburcu olacağını belirten usta oyuncu, daha sonra sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Sol bileğimden ameliyatlıydım, kemik ölümü vardı bileğimde onu çıkardılar. Kafeye doğru giderken kapkara bir köpeğin üzerine bastım. Hayvan da gayrı ihtiyari sıçradı tabi, beni yere attı. Sağ kolumun üzerine düştüm. Kemik ölümü, tendon kopması, adele erimesi meydana geldi. MR çekildi ve doktor 'Protez taktırman gerek.' dedi. Onu da ben istemedim, ihmal ettim. 2.5, 3 ay önce feci ağrılarım başladı. Gece uyutmayacak kadar. Hastaneye geldim ve MR çektirdim. Koluma protez takılması gerektiğini söylediler. Ama o şimdi 2. planda kaldı. Çünkü akciğer filmi çekerken, belirsiz bir kitle olduğu tespit edildi. 15 gündür hastanedeyim. Ailem yanımda. Birkaç gün sonra taburcu edecekler."

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Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Cihan Canova yaşamını yitirdi! Akciğerinde belirsiz bir kitlenin tespit edildiğini duyurmuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Cihan Canova yaşamını yitirdi! Akciğerinde belirsiz bir kitlenin tespit edildiğini duyurmuştu - Son Dakika
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